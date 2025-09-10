Hoe toegankelijk is Haren eigenlijk?

Nieuws:

Door: Redactie

Hoe woon je in Haren en omgeving als meedoen niet altijd vanzelfsprekend is? Als je blind/slechtziend bent of doof/slechthorend, als je een fysieke of verstandelijke beperking hebt, een psychische handicap of opgelopen hersenletsel, een chronische ziekte, een combinatie van zulke factoren.

In de Week van de Toegankelijkheid komt de Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG) naar u toe om te horen wat inwoners van Haren vinden van hun leefomgeving.

Ze willen graag weten: Waar ben je gelukkig mee? Waar loop je tegenaan? Wat zou beter kunnen?

Mantelzorgers en andere geïnteresseerden zijn natuurlijk meer dan welkom.

Wanneer: woensdag 8 oktober

Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Locatie: zalencentrum Het Gorechthuis, Hortuslaan 1, 9751 BE Haren

Wie is de Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG)?

De WTG is een formeel adviesorgaan en netwerk ervaringsdeskundigen van de gemeente Groningen. Het is hun missie om de gemeente te helpen het VN-verdrag ‘Gelijke rechten van en voor mensen met een handicap’ handen en voeten te geven. Dat betekent dat men zich met alle domeinen waar de gemeente verantwoordelijkheid in deelt, bezig houdt. Van de openbare ruimte en passend vervoer via wonen, sportvoorzieningen en cultuur tot en met veiligheid.

Tot nu toe is men vooral actief in de stad Groningen. Voor vrijwilligers met beperkte energie en mobiliteit, is dit al een hele klus. Maar men mist de inbreng van de dorpen. Hillegonda de Vries van de werkgroep zegt: “Daarom komen we graag langs om in gesprek te gaan en een duurzame relatie te leggen. Hoe kunnen samen de (verschillende) belangen van alle inwoners met een handicap/beperking een stem geven? Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd. De locatie is goed toegankelijk en er is een tolk NGT (Nederlandse Gebarentaal). Er is geen ringleiding aanwezig. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de WTG en het gebiedsteam Haren.”

Als u met de auto komt, dan adviseert men om te parkeren (betaald) in de Voorhorst of op het Haderaplein. Neem gerust contact op als u vragen heeft. In verband met de organisatie is het fijn als u zich per e-mail aanmeldt, lukt dat niet dan kan dit ook telefonisch.

WTG:

Marlieke

ema.dejonge@lentis.nl

06 22963704

Gebiedsteam Haren:

Hillegonda

hillegonda.de.vries@groningen.nl

06 25309598