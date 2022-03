Hoe verwijzen we Oekraïense vluchtelingen snel naar het juiste loket?

Door: Redactie

Als mensen in Haren worden aangesproken door vluchtelingen uit Oekraïne is het belangrijk dat zij deze mensen de juiste informatie kunnen geven. Waar kunnen vluchtelingen zich melden?

Navraag leert dat de gemeenten in ons land de noodopvang coördineren. Zo was het ook de gemeente Groningen die samen met de Veiligheidsregio de opvang regelde in het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan.

Waar kan men terecht?

Vluchtelingen kunnen zich melden in het voormalige gemeentehuis van Haren (balie).

Maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur

Maar ook aan de Kreupelstraat in Groningen.

Maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur (donderdag tot 19:00 uur)

Bellen: 14 050

What’s App: 06 12 82 39 73