Hoogleraar uit Haren met een knipoog: “Trump doet goede dingen voor Europa”

Pieter de Wilde uit Haren is hoogleraar Europese Politiek & Maatschappij aan de RUG. Hij schreef recent een toegankelijk essay waarin hij uitlegt hoe Europa sinds 1945 bijeen is gehouden door verhalen. Wie nu weleens het gevoel krijgt dat Europa in verval is, krijgt door dit boek toch weer moed. Er is namelijk reden voor hoop, betoogt hij.

Democratie

Een kop koffie drinken met Pieter de Wilde geeft een goede indruk van de manier waarop hij het ‘verhaal van Europa’ aan zijn studenten vertelt: overzichtelijk en laagdrempelig. Voordat we aan Europa toekomen moeten we eerst nog even ‘democratie’ definiëren. Pieter: “In een democratie krijgt niemand 100% wat die wil. Iedereen krijgt een beetje, dat is de essentie en dat spel heeft regels. Wie zijn kiezers belooft dat hij 100% kan leveren, speelt het spel niet volgens die regels. Die haalt kiezers binnen met verkeerde verwachtingen en dat leidt tot spanningen. Die maken de democratie kwetsbaar.” De Wilde gebruikt het Democratische Huis als metafoor. Populisme tast het fundament van dit huis aan.

Nu naar Europa. Dat is eigenlijk ook een Democratisch Huis, maar het is lastig om zoveel landen en culturen in dat huis te laten wonen. In zijn boek legt De Wilde uit dat Europeanen zich sinds 1945 met elkaar verbonden voelden door verhalen, die telkens een beperkte houdbaarheid bleken te hebben. “Veranderende omstandigheden en gewenning zorgden ervoor dat verhalen na een aantal jaren uitgewerkt waren”, zegt hij. “Dan nam de interesse af en lieten landen hun interne belangen weer zwaarder wegen. De Europese gedachte kwam dan weer wat op de achtergrond te staan.

