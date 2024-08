Hortus annuleert Open Dag van 28 september: het wordt nu 17 mei

Door: Redactie

De Hortus Botanicus Haren heeft besloten de open dag van de Chinese tuin, die gepland stond op zaterdag 28 september 2024 te verplaatsen naar zaterdag 17 mei 2025. In 2025, het jaar van de slang, dat staat voor vernieuwing, zal de Hortus de geheel vernieuwde Chinese tuin aan het grote publiek willen tonen. Reden voor een nieuwe datum is dat restauratiewerkzaamheden nog in volle gang zijn. Stap voor stap wordt de Ming-tuin, uniek in Europa, mooier en mooier.

Nieuwe panelen bij de ingang, overgevlogen uit China met echte Chinese tekst, opnieuw geverfde muren. Daarnaast komt er een nieuwe Pergola. Het zijn voorbeelden van het nog puntjes op de i zetten van de tuin. Links op de panelen staat geschreven ‘Shanghai – de geboorteplaats van de draken’ en rechts ‘Nederland – het land van de bloemen’. In het voorjaar, waarin alles tot bloei komt, past het vieren dat de Chinese tuin echt af is uitstekend. De dag zal geheel in het teken staan van China gevuld met dans, muziek en lekkere hapjes voor jong en oud.

Blok 17 mei 2025 alvast in de agenda en kom het resultaat bewonderen.