HORTUS lezing : Geopark De Hondsrug en de verbinding met de Hortus

Door: Redactie

Op woensdagavond 1 oktober is Jasper Tomesen te gast in Hortus Botanicus Haren. Jasper is directeur van Unesco Global Geopark de Hondsrug en vertelt over het Drents landschap, over de Hondsrug en ook over de verbinding en samenwerking met de Hortus. De Hortus ligt bovenop de Hondsrug en is al sinds 2016 onderdeel van het Geopark. De Hondsrugtuin in de Hortus is geïnspireerd op het landschap in Drenthe, zoals dat eruitzag na de laatste ijstijd. Luister naar de plannen voor 2026, zoals wandel- en fietstochten vanaf ’toegangspoort’ Hortus naar geologisch interessante punten in de omgeving.

Aanmelden voor de lezing via de website van de Hortus.

