Door: Redactie

Op zondagmiddag 14 september spreekt sieralgendeskundige Marien van Westen over Sieralgen. Hij vertelt over de vondsten die hij in zijn inventarisatie in de Hortus in het voorjaar heeft gevonden. Marien neemt zijn microscoop mee om de piepkleine plantjes ook in het echt te laten zien.

Sieralgen vormen een groep van in zoetwater voorkomende eencellige groenalgen.

Met het blote oog zijn ze niet te zien, ze zijn maar een tiende tot een honderdste van

een mm groot, maar onder de microscoop valt hun mooie symmetrische vorm op.

Wist je dat sieralgen een goede indicator zijn voor de waterkwaliteit?

Marien van Westen vertelt over sieralgen in het algemeen en over de inventarisatie in

de Hortus in mei 2025 in het bijzonder.

Informatie

Datum: zondag 14 september www.hortusharen.nl//agenda/hortuslezing-sieralgen-in-de-hortus/

Locatie: bovenzaal van het Theehuis Kreunen van de Draak.

Inschrijven: Aanmelden kan tot 7 september 2025 via deze link

Tijd: Inloop 13:30 uur, lezing van 14:00 tot 15:00 uur

Kosten: €10,- (€7,50 voor Vrienden van de Hortus, €5,- voor studenten) + reguliere entree

Meer informatie: www.hortusharen.nl/

Let op: De ruimte is niet voorzien van een lift, dus we adviseren de bezoekers hier rekening mee te houden.