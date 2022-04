Hulp aan Nescio Hotel: liever even pas op de plaats maken

Door: Redactie

De locatiemanagers van het voormalige Nescio Hotel in Haren vragen de hulpvaardige bevolking van Haren even een pas op de plaats te maken. Het aantal hulpacties is groot en de berg hulpgoederen groeit, terwijl lang niet aan alles behoefte is bij de bewoners van het hotel.

Martin Stolt: “De buurt is erg betrokken en begaan met de bewoners uit Oekraïne. Dat is echt heel fijn om te merken. We krijgen veel aanbod van vrijwilligers en er zijn heel veel spullen gebracht. Maar we komen er nu nog niet aan toe. We hebben er simpelweg de tijd niet voor. Wij vragen alle behulpzame mensen daarom om nog even geduld te hebben met hun initiatieven en niet spontaan spullen te brengen. Samen met de bewoners gaan we inventariseren wat ze nodig hebben. Dan komen we graag bij u terug.”