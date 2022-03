Hulptransport Oekraïne, lever 11 en 12 maart spullen in aan de Oosterweg 121 te Haren

Door: Redactie

Oproep door René Coumans, Haren

Op 11 en 12 maart willen we hulpmiddelen inzamelen voor de inwoners van Ukraine. We hebben persoonlijke contacten in de buurt van Kiev die ons gevraagd hebben voor hulp.

Er is vooral behoefte aan (houdbare) levensmiddelen, baby benodigdheden, medicijnen, batterijen, dekens, slaapzakken en warmtebronnen. Ook behoefte aan allerlei uitrusting voor gevechten, denk aan helmen, vesten etc.

De spullen kunnen gebracht worden naar Oosterweg 121, Haren

Vrijdag 11 maart van 13-17 uur

Zaterdag 12 maart van 9-16 uur.

Indien mogelijk graag verpakken in grote dozen met opschrift in Engelse taal.

Wij hebben transport naar Ukraine kunnen regelen via vrachtwagens die nu in Nederland gestrand zijn.

Dit bericht graag verder verspreiden via sociale media.

Bij voorbaat dank voor jullie hulp aan mensen in nood

René Coumans

06-20017023