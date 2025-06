Humanitas daagt ouderen uit: word onze vrijwilliger, daar ben je echt niet te oud voor

Nieuws:

Door: Redactie

De maatschappelijke organisatie Humanitas speelt ook in Haren een belangrijke rol in het welzijn. De organisatie draait op vrijwilligers en het gekke is dat daarbij vaak wordt gedacht aan ‘jongere’ mensen die als vrijwilliger aan de slag willen. Maar waarom zouden 55+-ers zich niet kunnen inzetten voor anderen?

Jacquelien Wijbenga van Humanitas: “Wij zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar ouderen die graag iets willen betekenen voor hun medemens. We spreken regelmatig mensen die graag een ouder maatje willen, een leeftijdsgenoot, iemand met wat levenservaring om mee te praten. Of gezinnen die graag hulp bij taal en lezen willen en waar een ouder iemand erg geschikt voor is. Om die mensen hiervoor te interesseren gaan we op 11 juni een mooie bijeenkomst organiseren voor juist deze doelgroep, de 55 plussers. Om ze te informeren en inspireren over vrijwilligerswerk bij onze organisatie.”

Humanitas heeft ons gevraagd of wij deze bijeenkomst van 11 juni willen aankondigen en dat doet de krant graag. Zie onder.