Humanitas zoekt mensen met ruimte in hart en huis in Haren

Nieuws:

In het project Kind aan Huis doet Humanitas een beroep op mensen met ruimte in zowel hun hart als hun huis.

Kinderen in moeilijke situaties (zoals vluchtelingen) zouden daar een weekend per maand of een dagdeel per week op bezoek komen om even positiviteit bij te tanken. Men hoopt ook in Haren deelnemers te vinden. Anneloes Stoetman van Humanitas: “Het kind geniet van wat extra aandacht en de ouder heeft even tijd voor zichzelf. Een mooie, verrijkende en laagdrempelige manier om een ander gezin te steunen. Hoe jouw huishouden is samengesteld en leeftijd zijn niet van belang Ben of ken jij iemand die dit te bieden heeft? Neem dan contact met ons op!” Meer informatie: www.humanitas.nl/groningen/kindaanhuis