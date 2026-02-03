Hunted in Oosterhaar 11 maart

Nieuws:

Door: Redactie

Op 11 maart staat er iets bijzonders te gebeuren: Hunted Oosterhaar. Wanneer u een politieman achter een jongere ziet aanrennen (met een lach) hoeft u niet te schrikken, het is een spel.

Wibrand, jongerenwerker van WIJ Groningen met een big smile: “Jongeren uit Haren worden op pad gestuurd door Oosterhaar om binnen een uur vijf geheime stempelposten te bereiken. Politie en handhavers doen mee en hebben de opdracht om te voorkomen dat die vijf stempels echt gehaald worden. Deelnemers die worden ‘betrapt’ en aangetikt zijn af. Prachtig toch? Doordat dit spel samen met politie en handhavers gespeeld wordt levert het weer verbinding op en dat vinden wij zo belangrijk.”

Meer over de initiatieven van Harense jongerenwerkers in Haren de Krant die 17 februari verschijnt.