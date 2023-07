Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Ondernemers hebben geen geldkraan”

Door: Redactie

De fractie van de VVD gaat deze week, samen met andere fracties, in de raadsvergadering een oproep doen aan het College van B en W om geen reclamebelasting in te voeren voor ondernemers. De gemeente overweegt deze belasting te gaan heffen vanaf 2024 op alle reclame die vanaf de openbare weg is te zien. Men wil ‘verrommeling’ tegengaan.

Ietje Jacobs-Setz wijst erop dat ondernemers geen geldkraan hebben waar de gemeente zomaar aan mag draaien. Volgens haar gaat de gemeente de opbrengst van de belasting toevoegen aan de algemene middelen en niet aan ondernemersbelangen. Wethouder Miriam Wijnja vertelde onlangs aan de Tafel van Haren (podcast van Haren de Krant) dat de gemeente veel geld steekt in winkelcentra, waaronder Haren waar een facelift op stapel staat. Met andere woorden: de Harense ondernemers krijgen er wel wat voor terug.

De VVD vindt dat de gemeente een ‘ondernemersvriendelijk’ beleid moet voeren en daar hoort geen reclamebelasting bij. Zij vindt D66 aan haar zijde. Ton Rustebiel zegt dat ondernemers nog steeds aan het herstellen zijn van de coronacrisis. Hij zegt ook dat ondernemers ook al precariobelasting betalen voor het gebruik van openbare ruimte. Dan is er Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen) die vindt dat de kosten voor de invoering van deze ‘onzinnige belasting’ groter zijn dan de opbrengsten rechtvaardigen.

Ook Student & Stad, Pvv, Partij voor het Noorden en CDA zijn kritisch. Volgens Ietje Jacobs-Setz is het te verwachten dat de raad het College zal terugfluiten en dat de reclamebelasting van tafel zal gaan.

Luister naar dit item in de Tafel van Haren: https://www.harendekrant.nl/nieuws/luister-nu-naar-de-tafel-van-haren-juni-2023-de-talkshow-over-harense-onderwerpen/