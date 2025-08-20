Ijsbaan Glimmen in de knel; Hoe kon dit gebeuren?

Door: Redactie

De ijsvereniging Glimmen leek haar plek in het dorp ineens kwijt te raken door een merkwaardige samenloop van gebeurtenissen. Men schaatst daar al zestig jaar omdat de gemeente Haren destijds zei ‘dat het mocht’ en moet nu haar clubgebouw verwijderen omdat de gemeente Groningen haar plicht doet en de wet volgt. Klinkt logisch maar doet ook pijn. De vereniging overleeft de tegenslag, maar vervelend is het wel. Wat is het verhaal achter dit verhaal?

De situatie

Sinds de jaren 60 liet men bij vorst een weiland aan de Meentweg onderlopen. Dan werd in een houten gebouwtje warme kwast geserveerd en klonk muziek uit krakerige speakers. De gemeente heeft vorig jaar vastgesteld dat er geen houten keet en andere spullen mochten staan en heeft inmiddels ingegrepen. Onder dreiging van een flinke dwangsom heeft de vereniging alles moeten weghalen.

