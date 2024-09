“Ik heb geluk gehad” Dit geld komt uit een goed hart

Door: Redactie

Stichting de Gouden Schakel uit Haren maakt mensen blij. De stichting beheert een vermogen en dat geld doneert men met liefde aan mensen met een beperking. De bodem van deze liefdevolle schatkist is nog niet in zicht, dus aanvragen zijn welkom. Wat is het verhaal achter deze filantropie?

Tillift

Robert ten Berge woont in Haren en is één van de drie bestuursleden van de stichting. Hij zegt: “Wij zorgen dat het geld goed wordt besteed en daarbij zijn we kritisch. We geven geld aan projecten in de drie noordelijke provincies of bekostigen deels middelen voor mensen met een beperking, lichamelijk, verstandelijk of zintuiglijk (of ziekte). Met name willen we het mogelijk maken dat zij op vakantie kunnen of andere recreatieve en sportieve uitstapjes kunnen maken. Zo hebben we onlangs bijgedragen aan een tillift in zwembad Scharlakenhof, die was aangevraagd door een moeder, die anders niet meer kon zwemmen met haar gehandicapte kind. Een prachtig project.”

Vertrouwen

Ten Berge: “Een ander voorbeeld is een manege in Beetsterzwaag, speciaal voor mensen met een beperking. Daar dragen we bij aan verschillende voorzieningen. En laatst hebben we de kosten betaald voor orthopedische voetbalschoenen en ook aan een zitski, waardoor iemand met een beperking toch met haar familie mee kan skiën.” Hij kan zo nog wel even doorgaan: zo is er geld gegeven voorframerunners, duofietsen, vakanties en zelfs een trip naar de Olympische Spelen. Het bijzondere aan deze stichting is, dat het eenvoudig is om een aanvraag in te dienen. Ten Berge: “We beoordelen elke aanvraag of het aan onze doelstellingen voldoet. Voor ons is ook belangrijk dat er een eigen bijdrage wordt betaald. Het liefst ontvangen we aanvragen van een belangenbehartiger, zoals bijvoorbeeld een bewindvoerder of een zorgprofessional.”

Hoe kan dit?

Bij dit alles is natuurlijk de grote vraag hoe deze stichting aan het geld komt en waarom men dit ruimhartig weggeeft. Het verhaal heeft een zekere romantiek, want het gaat om een oudere vrouw, die succesvol is geweest in het ondernemerschap. Ten Berge: “Ze vindt zelf dat zij geluk heeft gehad in het leven en zo ontstond het idee om een deel van haar vermogen in een stichting onder te brengen, die mensen met een beperking ondersteunt. Dat is dus De Gouden Schakel geworden. Wij werken hier als bestuursleden onbetaald.”

Foto

De filantroop heeft destijds contact gezocht met Robert ten Berge en twee andere vertrouwelingen, die de stichting hebben opgezet. Binnengekomen aanvragen worden op gezette tijden door de bestuursleden persoonlijk beoordeeld en beantwoord. “Als er spoed is, zullen we op een kortere termijn reageren op een aanvraag”, zegt Robert ten Berge. “Als we een bijdrage hebben gegeven vinden we het altijd erg leuk om achteraf een foto of een berichtje te ontvangen. Dat doet ons goed, want we zijn allemaal erg begaan met de mensen die we steunen. Het is fantastisch dat we met deze stichting soms veel kunnen betekenen in het leven van mensen.” Meer informatie: www.degoudenschakel.nl

foto: Het bestuur, v.l.n.r. Tom van Neure (voorzitter), Sjoukje Niehof (secretaris) en Robert ten Berge (penningmeester)