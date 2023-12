In de Open Kas 21 december

Nieuws:

Door: Redactie

Op Het MIDWINTER WENDE FESTIVAL van DONDERDAG 21 december ‘23 in De Open Kas van www.biotoop.org aan de Kerklaan 30 te Haren besteedt men uitgebreid aandacht via boekpresentatie, film van het optreden van ‘LOS LUNATICOS’ met het NNO in Leeuwarden, muziek & poëzie van deze vermaarde Argentijnse Tango Theater,Z ang & Dansgroep uit Groningen.

Hans Kromme,musicus, beeldend kunstenaar, componist & partner van MARJATTA RANTA-ISO sinds 35 jaar begeleid deze HOMMAGE aan zijn MUZE via een RETROSPECTIEF van 7 jaar ‘LOS LUNATICOS’,van milonga tot theater… van 17:00–18:00 uur in ‘De Open Kas’ Aanmelding: Errit de Vries :06-41676948 //E:tao-dolphin@hotmail.com