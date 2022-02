In Oosterhaar: Eén op de tien huishoudens leeft in armoede

Door: Redactie

In de gemeente Groningen leeft 1 op de 8 kinderen in armoede. En 17% van de volwassenen heeft een minimuminkomen. Hoe scoort Haren?

Fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA erkent dat de percentages in de voormalige gemeente Haren gunstiger uitvallen, maar denkt dat in Haren toch gemiddeld nog 5% van de inwoners in armoede leeft. De wijk Oosterhaar laat een minder gunstig cijfer zien. Daar is volgens Bushoff in 10% van de huishoudens sprake van armoede. “Daarom is een armoedeplan zoals wij dat presenteren voor Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen ook zeer relevant”, zegt hij. Hij baseert zich op het Factsheet Armoede, OIS Groningen, september 2021. In het armoedeplan wil de PvdA o.a. de minimumlonen verhogen naar 14,00 per uur en moeten er compensatieregelingen komen na de gestegen energieprijzen. Ook staat in het plan dat alle daklozen in de gemeente Groningen als eerste een huis aangeboden moeten krijgen. Dat laatst is echt een stadsprobleem, want daklozen kom je in de Haren eigenlijk niet tegen.