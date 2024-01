In paniek 112 gebeld – Water drijft Harenaars tot wanhoop

Door: Redactie

Op nieuwjaarsdag belde de heer R. Ficchi (84) ten einde raad 112. Grondwater zet zijn kruipruimte, bergruimte en garage al tientallen jaren blank. Tot diep in de nacht is hij bezig water af te zuigen en is doodmoe. Ook zijn vrouw kon de stress niet meer aan. In die sfeer belden zij 112, maar de brandweer kon niet veel doen.

Hun dochter Alma: “Ze kampten al wekenlang met wateroverlast. Het is een steeds terugkerend probleem dat elk jaar ernstiger wordt. Het water in de kruipruimte was zover gestegen dat de buizen van de verwarming in het water hingen. Dan kun je de verwarming in huis wel aanzetten, maar krijg je het niet warm. En ook de garage en bijgebouwen, een voormalig laboratorium, stonden blank. Mijn vader bleef maar waterzuigen in de bijgebouwen. Dat is hun opslag, want het huis heeft geen zolder. Ze waren doodop, hadden het koud en waren die avond alleen. Op nieuwjaarsochtend gingen ze pas om 4.00 uur naar bed. De nieuwjaarsvisite kwam ’s middags en kon meteen aan de slag.”

Foto: Alma Ficchi



Irritatie

Het bericht op de website van Haren de Krant wekte irritatie bij Alma Ficchi, de dochter van het echtpaar. Ze zegt dat haar ouders aan de Schoutenlaan niet serieus werden neergezet. Hun machteloosheid werd niet erkend, vond ze. “Er zit namelijk een heel verhaal achter, waardoor je misschien begrip kunt opbrengen voor het telefoontje naar 112”, zegt ze. “Het heeft te maken met de nieuwbouw van woningen tussen de Kerklaan en de Oosterweg in de jaren 60 en 70. De gemeente heeft toen een belangrijke sloot langs de Kerklaan gedempt en bovendien de zandweg geasfalteerd. Vanaf dat moment loopt het water vanaf de Rijksstraatweg, de Hondsrug dus, omlaag in de richting van de Oosterweg. De huizen die hier zijn gebouwd, staan in een kom die altijd nat is.”

Tuinen

De heer en mevrouw Ficchi en kwamen in 1993 aan de Schoutelaan wonen. Hij kwam erachter dat bij hem en enkele buren water onder de vloer stond. Hij schafte een pomp aan, die permanent water onder de woonkamer wegzuigt en afvoert naar het riool; anderen stortten schelpen in de kruipruimtes. Maar het probleem werd erger door de reconstructie van de Kerklaan en toen de bewoners van de Kerklaan hun achtertuinen ‘stukje bij beetje’ gingen verhogen, tot wel 60 centimeter. Die grond duwt nu al tientallen jaren tegen de muur van hun garage en bergruimte, waar de ventilatiesleuven verstopt raakten. Het water bleef komen en het werd in natte seizoenen steeds erger.

Lees het hele verhaal in Haren de Krant, die wordt verspreid van 23-30 januari in Haren en omstreken.