In voorjaarsvakantie springkussenfeest voor kinderen

Wil jij tijdens de voorjaarsvakantie ook lekker sporten?

Kom dan op 21 februari naar de sport en speldag in het Scharlakenhof. Op deze dag staan er verschillende leuke sport en spelactiviteiten voor jullie klaar. Heb je meer zin om te springen? Ga dan op 22 februari naar het springkussenfestival in het Scharlakenhof. De hele sporthal staat dan vol met allerlei verschillende springkussens. Meer informatie over tijden en opgeven vind je op de website van SportCoach Haren: www.sportcoachharen.nl