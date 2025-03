Inbraak in Harens Lyceum, politie zoekt getuigen (en de inbreker(s))

Door: Redactie

Het afgelopen weekend tussen vrijdagavond en maandagochtend is er ingebroken in het Harens Lyceum aan de Kerklaan in Haren. De politie doet een buurtonderzoek.

In de school is een raam vernield waarna iPads zijn ontvreemd. De politie vraagt mensen of zij in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien, dat met de inbraak kan samenhangen.

Tips zijn welkom bij de politie: 0900-8844 (meld het registratienummer 2025054948).