Inbraakgolf Glimmen staat niet op zichzelf

Door: Redactie

Het aantal inbraken in Nederland is in 2022 voor het eerst in jaren weer gestegen. Er werd in totaal 24.344 keer melding gedaan van (poging tot) inbraak, een stijging van 3,5% ten opzichte van vorig jaar. Vooral in de noordelijke provincies sloegen inbrekers weer vaker hun slag. In Drenthe werd verreweg de grootste toename gemeten (+35%), terwijl het aantal inbraken in Limburg juist met bijna 13 procent daalde. Met 17,1 inbraken per 10.000 inwoners is Utrecht echter de provincie met de grootste kans op een inbraak.

Meer inbraken in december

December is doorgaans de maand met de meeste inbraken en ook in 2022 was dit niet anders. Waar het aantal inbraken in de zomermaanden het afgelopen jaar afnam, waren inbrekers in december juist een stuk actiever. Er werd 2.578 maal melding gedaan van inbraak; een toename van bijna 5% ten opzichte van 2021.

Bron: www.beveiligingwijzer.nl