Inbreker politiebureau voor rechter

Door: Redactie

Een 20-jarige man hoorde deze week honderd uur taakstraf en een half jaar voorwaardelijke jeugddetentie tegen zich eisen in de rechtbank van Groningen.

Hij had op 11 mei 2018 meegedaan aan een inbraak in het politiebureau aan de Vondellaan in Haren. Daar was het alarm niet ingeschakeld en konden inbrekers o.a. politie uniformen en kogelwerende vesten buitmaken. De schade bedroeg 7000 euro. De man heeft zijn aandeel in de kraak bekend, hij zou op de uitkijk hebben gestaan. Doordat de man door de reclassering niet als volwassen wordt beschouwd werd op hem strafrecht toegepast, met de genoemde eis tot gevolg. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak. Bron: Dvhn.

Lees ook: https://www.harendekrant.nl/nieuws/uniformen-politie-gestolen-inbraak-politiebureau-haren/