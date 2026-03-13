Inbreng takken voor paasvuur in Onnen 21 en 28 maart

Door: Redactie

Stichting Dieverdoatie in Onnen organiseert ook dit jaar weer een paasvuur in Onnen.

Op eerste paasdag, zondag 5 april, wordt in Onnen weer het jaarlijkse paasvuur ontstoken. Ook dit jaar zal het weer plaatsvinden op de kruising van de Koelenbergsteeg en Onneresweg, bereikbaar via de Koelenbergsteeg (ingang Zuidveld) te Onnen. Publiek kan zich vanaf 19:30 uur verzamelen rondom de paasbult, waarna deze om 20:00 uur zal worden aangestoken.

Storten

Het storten kan op zaterdag 21 en 28 maart en op 4 april van 08:30 tot 16.30 uur. Alleen storten onder begeleiding. Storten buiten deze data en tijden is niet toegestaan.



Wat mag er gestort worden?

-Rooi- en snoeihout

-Schoon hout (geen geverfd of behandeld hout en vrij van spijkers)

-Er mogen geen stronken gestort worden!

Voor het storten vragen wij een kleine vergoeding. Deze opbrengsten gebruiken wij om activiteiten & evenementen te kunnen blijven organiseren.

