Incident Harens Lyceum in beeld

Door: Redactie

Een verwarde jongeman met een schijnbaar verstandelijke beperking heeft veel mensen de stuipen op het lijf gejaagd door vrijdag tegen 12.00 uur het Harens Lyceum binnen te wandelen met een voorwerp dat op een pistool leek. De politie omschreef het als een nepwapen. De jongeman is door agenten in kogelwerende vesten en met getrokken wapens overmeesterd.

Op de foto’s is de jongeman te zien toen hij door de school wandelde, terwijl leerlingen werden geëvacueerd. Verder is te zien hoe de politie hem op zijn knieën dwong, waarbij hij zijn handen in de lucht moest houden. Tenslotte is er beeld van een agent met getrokken pistool, die de verdachte onder schot houdt. Alles wijst erop dat achter deze daad (en dader) een triest verhaal zit.