Indian Summer Tour

Na een lange zomer van droogte, gaat het regenen in de herfst en hoe?

Buiten is het klimaat weer zo als wij het lang geleden kenden.

De regen valt met vele milliliters uit de grijze lucht.

Af en toe laat de zon zich zien en de natuur wordt weer natuurlijk groen.

Tot dat de temperaturen dalen naar het vriespunt

en het ziet er naar uit dat het nog even gaat duren voor dat de bladeren aan de bomen goudgeel, rood en bruin te zien zijn in een schitterend kleurenpalet!

Op zaterdagmiddag 26 oktober 2019 vertrekt Colour and Garden tuinreizen per touringcar van Drenthe Tours vanaf het transferium stadzijde met volop parkeergelegenheid in Haren om 12.30 uur. Terug zijn wij uiterlijk 17.30 uur.

Wij verlaten Haren op weg naar de “gekleurde bossen” van Drenthe.

Onderweg over heel andere wegen dan voorheen, ontdekken wij hoeveel er te zien is in Drenthe.

Wij stoppen in het oude Brinkdorp Orvelte wat authentiek is gebleven.

Er wordt koffie, thee of warme chocolademelk aangeboden in één van de cafés waar de tijd is stil blijven staan!

En er is gelegenheid om de historische boerderijen met hun oude boomgaard en dahliatuin, de smederij, de snoepwinkel, galerie het Jan Kruis museum en andere interessante monumenten te bezichtigen. Neem de museumkaart mee! Als wij terug rijden naar huis en de zon laag schijnt door het transparant gekleurde blad van de boomkronen is de terugreis een sprookje!

De prijs voor deze herfstreis bedraagt 20 euro, gepast betalen bij vertrek!

Opgave is mogelijk via info@colourandgarden.nl of mobiel 06 – 53259764

Wil je mee genieten van deze prachtige middagtocht?

Laat het ons spoedig weten.

Vol is Vol.

De reisleiding

Walter en Heiltje Hoogesteger

Colour and Garden

Zuidlaarderweg 3

9756 CE Glimmen