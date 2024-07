Ineke Top (78): “Vooroordelen opzij gezet en dat voelt goed”

Door: Redactie

Ze is deelnemer aan de UP!-gesprekken van Humanitas en vond dat eerst helemaal niet leuk. Totdat zij erachter kwam dat ze geblokkeerd was door vooroordelen over oud worden. “Nu merk ik dat de UP!-gesprekken veel voor mij betekenen.” Aldus Ineke Top uit Haren.

De kracht zit in de eenvoud, want het is simpel: een groep mensen gaat in de Dickensroom aan de lange tafel zitten en onder leiding van Anneke de Koning in gesprek over allerlei thema’s. “Het zijn geen discussies”, zegt Ineke. “Dat is juist zo prettig. We luisteren met respect naar elkaar.” De thema’s hebben vaak diepgang, zoals rouw, familie of ‘erbij horen’.



Winkelruit

Ineke (vroeger werkzaam in het onderwijs) kampt met gezondheidsproblemen, waardoor ze moeilijk loopt. Dat werd voor haar een confrontatie via de winkelruit: “Ik heb een scootmobiel geprobeerd, maar toen ik mezelf in winkelruiten zag dacht ik: nee, dit ben ik niet. Daar zie ik een oude vrouw die ik nog niet wil zijn. Het gevolg was dat ik er steeds minder op uit ging en bijna in een isolement raakte. Mijn partner heeft me toen goede raad gegeven. Ze zei: ‘Het wordt tijd dat je eens wat dingen buiten de deur gaat ondernemen.’ Daar heb ik naar geluisterd. Ze las ergens iets over de UP!-gesprekken van Humanitas en ik ben dat maar eens gaan proberen.”

Ineke erkent dat ze met tegenzin de eerste bijeenkomst bezocht: “Ik vond het vreselijk om daar te zitten tussen oude mensen, die praatten over hun gezondheid en over uitstapjes. Ik wilde daar niet bij horen. Ik heb me toen afgevraagd: waarom vind ik dit eigenlijk niet leuk? Het antwoord was dat ik vol met vooroordelen zat over oud zijn. Het lag aan mij. Vanaf dat moment ben ik er met een ‘open mind’ naar toe gegaan en ik begon het steeds leuker te vinden. Ik geniet van de gesprekken en ook van het observeren. Ik ga iedere keer weer naar huis met een hoofd vol met indrukken. Daar heb ik wat aan. Heel fijn om eraan mee te doen.”

Wat is UP?

UP! is een landelijke beweging die programma’s maakt rondom ouder worden, zingeving en empowerment om eenzaamheid bij ouderen (65+) te voorkomen of te doorbreken. UP! organiseert kleinschalige themagesprekken voor ouderen. Men hanteert een gespreksmethodiek, waarbij een groepsgesprek wordt gevoerd onder leiding van een gespreksleider, aan de hand van een thema. De gesprekken worden aangeboden in series van 3 of 5 gesprekken per groep/ locatie, zodat de ouderen elkaar beter leren kennen en de gesprekken verdiepen. Bron: Humanitas.

Waar en wanneer?

Bibliotheek, elke 2e woensdag van de maand van 10 – 11.30 uur

Datum: Thema:

14 augustus Beweging & stilstand

11 september Het nieuwe nu

9 oktober Levenslessen

13 november Balanceren in het leven