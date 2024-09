Informatieavond elektrische deelauto’s Haren

Door: Redactie

Wie zich wil laten informeren over het gebruik van deelauto’s en over het burgerinitiatief voor elektrische deelauto’s in Haren is welkom op 7 oktober.

Op maandag 7 oktober om 20:00 uur vindt deze avond plaats aan de Onnerweg 33 in Haren. U krijgt meer inzicht in het bestaande initiatief, kunt kennismaken met deelnemers, en hoort u wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van je eigen deelautoproject. De avond is geheel vrijblijvend en biedt een mooie kans om vragen te stellen en ideeën uit te wisselen. Aanmelden? Zie onder de foto.

Aanmelden kan via:

aanmelden