Informatieavond inzake verzakking rond fietserstunnel op 10 september

Door: Redactie

Op 10 september a.s. om 19.30 uur begint er een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de fietstunnel, die zijn voltooiing nadert nabij het station en de Walstroweg. Aanleiding zijn de klachten van wijkbewoners die menen schades aan hun woningen te hebben, die zouden zijn veroorzaakt door de werkzaamheden.

Met name claimen gedupeerden dat de schade is veroorzaakt door het zakken van de bodem als gevolg van het onttrekken van grondwater. Bouwer Reimert Infra en opdrachtgever ProRail hebben naar eigen zeggen de oorzaak van de verzakkingen onderzocht en kwamen tot de slotsom, dat de droge zomer van 2018 de boosdoener is. Verschillende gedupeerden nemen vooralsnog geen genoegen met deze uitleg. Om die reden wordt de informatiebijeenkomst belegd.

Bij de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers aanwezig van de gemeente, ProRial, Waterschap Hunze en As’, aannemer Reimert Infra en onderzoekbureau Crux. Plaats van handeling: het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Haren.