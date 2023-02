Informatieavond over asbestdaken en zonnepanelen: Gorechthuis

Nieuws:

Door: Redactie

Er komt een informatiebijeenkomst op 21 februari: Maak van uw dak een energiecentrale voor de buurt.

In de provincie Groningen zijn veel grote daken van minimaal 400m2 die mogelijk een zonnedak kunnen worden. Echter, sommigen bevatten asbest en eigenaren zien vaak op tegen de kosten van het saneren. Het programma SamenZONderAsbest biedt uitkomst. Als een dakeigenaar op eigen kosten het dak laat saneren, maar deze vervolgens ter beschikking stelt aan een lokale energiecoöperatie, kunnen de kosten van het saneren grotendeels of zelfs geheel worden terugverdiend, omdat een lokale energiecoöperatie zonnepanelen op het gesaneerde dak plaatst. SamenZONderAsbest begeleidt de dakeigenaar in dit gehele proces.

Met zonnepanelen wordt het dak een dak met meerwaarde. De dakeigenaar draagt zo aanzienlijk bij aan de energietransitie en door het dak (deels) beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie, ontvangt de eigenaar huur. Daarnaast genieten ook omwonenden van de groene energieopbrengst. Speciaal voor dakeigenaren organiseert Stichting Buurkracht met SamenZONderAsbest op dinsdag 21 februari om 19:30 uur een informatieavond: Maak van uw dak een energiecentrale voor de buurt. Locatie: Het Gorechthuis, Hortuslaan 1, Haren.