Informatieavond over de landschapsbiografie Glimmen, Onnen en Noordlaren

Op woensdag 25 september informeert Theo Spek, schrijver van de biografie, ons over het ontstaan van het cultuurlandschap in de driehoek Glimmen, Onnen, Noordlaren.

Hij zal het publiek meenemen in de ontstaansgeschiedenis van het unieke landschap zoals wij dat nu kennen. Kenmerkend voor dit gebied zijn onder andere de houtwallen, de pingo’s, de es- en brinkdorpenstructuur, de essen, etc.

De biografie is onderdeel van de landschapsbiografie van de gemeente Groningen en in opdracht van de gemeente geschreven. Het belang van de biografie is dat zij beschrijft hoe het landschap is ontstaan en hoe het is veranderd in de tijd, en daarmee ook wat belangrijk is om te beschermen en te bewaren.

De landschapsbiografie zal dienen als basis voor de te ontwikkelen landschapskoers die regels geeft voor hoe en op welke plekken we rekening moeten houden met belangrijke en herkenbare onderdelen van ons landschap.

Theo Spek, begenadigd spreker en hoogleraar landschapsgeschiedenis aan de RUG heeft eerder de bekende Landschapsbiografie van de Drentsche Aa geschreven.

Datum: 25 september

Tijd: 20.15 – 21.15 uur

Locatie: De Groenenberg, Markeweg 17 Glimmen

Vanaf 21.15 tot 21.30 wil de organisatie (Duurzaam Glimmen) graag in gesprek met de aanwezigen over wat zij belangrijk vinden in onze dorpen en directe omgeving.

I.v.m. de catering graag aanmelden: info@duurzaamglimmen.nl