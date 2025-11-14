Inge Moltmaker: Hard in voetbal, zacht in zorg

Door: Redactie

Op het voetbalveld is Inge Moltmaker (25) uit Haren een ‘harde centrale verdediger’ die de fysieke confrontatie niet schuwt. Ze speelt in de hoogste amateurklasse (Oranje Nassau, Topklasse). Wanneer zij als verpleegkundige van Westerholm op pad is toont zij juist haar warme kant: zorgzaam en geduldig. Vrouw met twee gezichten.

Rust

“Als voetballer ben ik onderdeel van een team”, zegt Inge. “Daarin moet je je plek vinden. Ik weet hoe dat werkt in teams en aan die ervaring heb ik veel in mijn werk als verpleegkundige. Daar ben je namelijk ook samen verantwoordelijk voor de goede zorg.” Naar eigen zeggen zijn een ‘rustige uitstraling en geduld’ haar sterke punten. Gek genoeg komen die eigenschappen haar ook in het voetbalelftal van pas. Inge: “Nieuwe speelsters zal ik graag aandacht geven, zodat ze zich op hun gemak voelen. Dat komt de resultaten ook ten goede.”

Inge is in het veld bepaald geen ‘ watje’. Sterker, ze houdt van harde duels, zolang het volgens de regels is.

