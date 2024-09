Ingezonden artikel: Apple iPhone gaat gemiddeld tussen de vijf en zeven jaar mee 

Door: Sales

Wist je dat de iPhone van Apple gemaakt is om tenminste vijf tot zeven jaar mee te gaan? In veel gevallen vervangen consumenten hun smartphone al na twee à drie jaar, om zichzelf op deze wijze regelmatig te verzekeren van de nieuwste gadget. Met de introductie van de nieuwe iPhone staan veel consumenten opnieuw voor de vraag: behoud ik mijn huidige toestel, of vervang ik deze voor het nieuwste model? Dat eerste is de meest duurzame en daarbij financieel aantrekkelijkste optie. De nieuwste smartphones van merken als Apple en Samsung kosten al snel meer dan duizend euro.



Vaak genoemde redenen voor de aanschaf van een nieuw smartphone zijn een gebarsten scherm, een zwakke accu en bijvoorbeeld een slecht werkende luidspreker. In deze situaties is het laten uitvoeren van een iPhone reparatie in Groningen bij ThePhoneLab interessant. Zo haal je de levensduur van vijf of zelfs zeven jaar en houd je een groot bedrag in je portemonnee.



Reparatie voordelig en een duurzame keuze

Het vernieuwen van de accu, het scherm of de luidspreker van je toestel kost vaak niet meer dan 100 à 150 euro. De exacte kosten zijn afhankelijk van het model smartphone dat je laat repareren en de reparateur die je kiest. Het is hiermee veel goedkoper dan de aanschaf van een nieuw toestel. Daar komt bij dat het gros van de onderdelen in je telefoon nog in een goede staat verkeert. Met het vervangen van de accu of het gebarsten scherm lijkt je telefoon weer als nieuw.



Lokaal bedrijf voert reparatie snel uit

Door je smartphone bij een lokale partij te laten repareren, profiteer je vaak van een snelle oplossing. Een bedrijf als ThePhoneLab, onder meer actief in Groningen, herstelt een smartphone binnen een half uur voor je. Zorg dat je vooraf online een afspraak inplant, zodat je niet hoeft te wachten. Zou je een kapotte telefoon opsturen naar de fabrikant hiervan, dan neemt een reparatie al snel enkele weken in beslag.



Jaarlijks worden miljoenen kilo’s aan elektronica weggegooid

Uit cijfers die vorig jaar gepubliceerd werden blijkt dat er jaarlijks miljoenen kilo’s aan elektronica worden weggegooid. Veel van deze elektronica kan nog hersteld worden, waarmee de apparaten een tweede leven wordt gegund. Het past bij de duurzame levensstijl die door een groeiend aantal gezinnen wordt nagestreefd. Wil je een oud apparaat zelf niet meer herstellen? Er zijn verschillende partijen die deze apparatuur graag van je overnemen om ze een tweede kans te geven elders in de wereld.