Ingezonden artikel: Belangrijke punten om op te letten bij aanschaf laminaat

Door: Sales

Je hebt besloten om voor laminaat te gaan, maar welke punten zijn nou echt belangrijk bij de aanschaf? Laminaat is een populaire keuze voor veel huishoudens, en dat is niet voor niets. Het is praktisch, betaalbaar en verkrijgbaar in talloze stijlen. Toch is het verstandig om goed te weten waar je op moet letten voordat je je keuze maakt. In dit artikel delen we de belangrijkste aandachtspunten die ervoor zorgen dat jij de juiste laminaatvloer voor je situatie vindt. Van slijtvastheid tot ondergrond, we helpen je stap voor stap bij het maken van de beste keuze.

Bepaal eerst je gebruiksbehoefte

Voordat je begint met het bekijken van kleuren en dessins, is het belangrijk om na te denken over hoe intensief je vloer gebruikt gaat worden. Een laminaatvloer in de woonkamer heeft andere eisen dan een vloer in de slaapkamer of studeerkamer.

Laminaat wordt ingedeeld in gebruiksklassen, van AC1 tot AC6. Voor thuisgebruik zijn AC3 en AC4 de meest geschikte opties. AC3 is perfect voor normale woonruimtes zoals slaapkamers en studeerkamers, terwijl AC4 geschikt is voor intensiever gebruikte ruimtes zoals woonkamers en keukens.

Denk ook na over wie er allemaal over de vloer gaat lopen. Heb je kleine kinderen, huisdieren of krijg je regelmatig bezoek? Deze factoren bepalen mede welke slijtvastheid je nodig hebt voor jouw laminaat vloer.

Let op de dikte van je laminaat

De dikte van laminaat varieert meestal tussen de 6 en 12 millimeter. Dit lijkt misschien een klein verschil, maar het heeft grote gevolgen voor de kwaliteit en duurzaamheid van je vloer.

Dunnere laminaat (6-8 mm) is goedkoper, maar minder stabiel en gevoeliger voor vocht. Dikker laminaat (10-12 mm) voelt steviger aan, heeft betere geluidsisolatie en is over het algemeen duurzamer. Voor veelgebruikte ruimtes raden we aan om te kiezen voor laminaat van minimaal 8 millimeter dik.

Controleer de ondergrond zorgvuldig

Een goede ondergrond is cruciaal voor het succes van je laminaatvloer. De ondergrond moet vlak, droog en schoon zijn. Oneffenheden groter dan 3 millimeter per strekkende meter moeten eerst worden weggewerkt.

Check of je bestaande vloer geschikt is als ondergrond. Oude pvc, linoleum of tegels kunnen vaak blijven liggen, mits ze goed vastzitten. Bij houten vloeren is het belangrijk om te controleren of er geen loszittende delen zijn.

Vergeet ook niet om te controleren of je een vochtscherm nodig hebt. Bij betonvloeren is dit meestal wel het geval, omdat beton vocht kan afgeven dat het laminaat kan beschadigen.

Kies het juiste kliksysteem

Moderne laminaatvloeren hebben allemaal een kliksysteem waarmee de panelen aan elkaar worden verbonden. Er zijn verschillende types kliksystemen, en de kwaliteit hiervan bepaalt hoe makkelijk de vloer te leggen is en hoe goed hij bij elkaar blijft zitten.

De meeste fabrikanten hebben hun eigen kliksysteem ontwikkeld. Belangrijker dan het merk is dat het systeem stevig is en de panelen goed op elkaar aansluiten. Vraag bij hier naar de eigenschappen van het specifieke kliksysteem van jouw gekozen laminaat.

Denk na over uitstraling en onderhoud

Laminaat is er in vele uitvoeringen, van klassiek hout tot moderne steenlook. Kies een stijl die bij jouw interieur en persoonlijke smaak past, maar denk ook praktisch na. Donkere kleuren tonen stof en krassen sneller dan lichtere varianten.

Gestructureerde oppervlaktes hebben meer karakter, maar zijn iets moeilijker schoon te maken dan gladde varianten. V-groeven tussen de panelen geven een authentieke houtlook, maar vangen ook meer vuil op.

Het onderhoud van laminaat is over het algemeen eenvoudig. Stofzuigen en af en toe dweilen met een licht vochtige doek is meestal voldoende. Vermijd teveel water, omdat dit tussen de naden kan komen en schade kan veroorzaken.

Vergelijk prijzen en garantievoorwaarden

De prijs van laminaat varieert enorm, van zeer goedkope varianten tot premium kwaliteit. Let niet alleen op de prijs per vierkante meter, maar denk ook aan de totale kosten inclusief ondervloer, plinten en eventuele legkosten.

Bekijk altijd de garantievoorwaarden. Goede laminaat fabrikanten geven vaak 15 tot 25 jaar garantie op hun producten. Let wel op de voorwaarden, want garantie vervalt meestal als het laminaat niet volgens de voorschriften is gelegd.

Bereken hoeveel extra materiaal je nodig hebt. Reken meestal op 5 tot 10 procent extra voor zaagverlies en eventuele toekomstige reparaties.

Overweeg professionele installatie

Hoewel veel laminaatvloeren worden aangeprezen als doe-het-zelf vriendelijk, kan professionele installatie voordelen hebben. Een vakman heeft de juiste gereedschappen en ervaring om de vloer perfect vlak te leggen.

Bij complexere ruimtes met veel hoeken, dorpels of vloerverwarming is professionele hulp zeker aan te raden. Ook voor de garantie kan professionele installatie belangrijk zijn, omdat veel fabrikanten alleen garantie geven bij vakkundige installatie.

Test het materiaal vooraf

Vraag altijd om stalen voordat je een definitieve keuze maakt. Laminaat kan er in de winkel of op foto’s heel anders uitzien dan in jouw eigen ruimte, door verschillend licht en omgevingskleuren.

Leg de stalen neer in de ruimte waar de vloer komt en bekijk ze op verschillende momenten van de dag. Let ook op hoe het materiaal aanvoelt onder je voeten en hoe het klinkt als je erop loopt.

De juiste keuze maken bij de aanschaf van laminaat vraagt om zorgvuldige voorbereiding en het vergelijken van verschillende opties. Door aandacht te besteden aan deze belangrijke punten, vergroot je de kans op een vloer waar je jarenlang plezier van hebt. Neem de tijd voor je beslissing en twijfel niet om advies te vragen aan experts die je kunnen helpen bij het maken van de perfecte keuze voor jouw situatie.