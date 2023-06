Ingezonden artikel: De voordelen van een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering voor kleine bedrijven

Door: Redactie

Ben je zzp’er of run je een bedrijf en heb je een paar medewerkers in dienst? Dan reken jij jouw bedrijf waarschijnlijk tot de kleine bedrijven. Sommige ondernemers denken dat zij minder risico lopen als ze een klein bedrijf hebben. Daarom laat je bepaalde verzekeringen mogelijk achterwege. Je bespaart zo op de premie, maar het kan je ook veel geld kosten. Daarom doet iedere ondernemer in Montferland – zowel groot als klein – er goed aan een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Twijfel je nog? Wij vertellen je hier wat de voordelen van deze verzekering zijn voor kleine bedrijven.



1. Je loopt minder financiële risico’s

We beginnen direct met het grootste voordeel, want met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering loop je minder financiële risico’s. Ben je aan het werk en richt je schade aan bij een klant? Grote kans dat je aansprakelijk gesteld wordt voor deze schade. Als je geen aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) hebt, moet je de kosten volledig uit eigen zak betalen. Omdat een schadeclaim vaak behoorlijk hoog uitvalt, is het niet prettig als je dit zelf moet vergoeden. Gelukkig is dit niet het geval als je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt. Hiermee ben je namelijk verzekerd voor financiële schade als gevolg van claims of rechtszaken die het gevolg zijn van aansprakelijkheid.



Heb je personeel in dienst? Dan hoef je hier geen aparte verzekering voor af te sluiten. Medewerkers vallen namelijk ook binnen de dekking van een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Als zij schade aanrichten terwijl ze voor jouw bedrijf aan het werk zijn, kun je bij je verzekeraar aankloppen. Dit is overigens ook het geval als de schade veroorzaakt wordt door een product dat je verkoopt, maakt, installeert of importeert.



2. Je hoeft niet bang te zijn voor schadeclaims

Als je aan het roer staat van een klein bedrijf in Montferland, kan een schadeclaim grote gevolgen hebben. Ben je niet verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid en krijg je een grote claim aan je broek? Dan kan dit er uiteindelijk voor zorgen dat je bedrijf failliet gaat. Dit kan behoorlijk veel stress veroorzaken. Met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering hoef je niet bang te zijn voor schadeclaims. Je bent namelijk verzekerd voor schade die tijdens het werk ontstaat. De financiële risico’s voor je bedrijf zijn een stuk kleiner en dat zorgt voor meer gemoedsrust.



3. Het is makkelijker om aan nieuwe klanten te komen

Je verwacht het misschien niet, maar met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is het makkelijker om aan nieuwe klanten te komen. Er zijn namelijk steeds meer opdrachtgevers die alleen zakendoen met bedrijven die verzekerd zijn voor aansprakelijkheid. Dit doen zij vooral omdat zij zo minder risico lopen. Als je geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt, kan dit er zelfs voor zorgen dat opdrachtgevers je de rug toekeren. Reden genoeg om een aansprakelijkheidsverzekering voor je bedrijf af te sluiten als je het ons vraagt.



4. Voor ieder bedrijf een passende aansprakelijkheidsverzekering

Wie denkt dat een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering voor ieder bedrijf hetzelfde is, heeft het mis. Je bepaalt in grote lijnen namelijk zelf hoe je verzekerd bent. Hierdoor houd je de kosten van een aansprakelijkheidsverzekering zelf in de hand. Kies je enkel voor de standaarddekking? Dan betaal je een lagere premie dan wanneer je jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitbreidt met bijvoorbeeld beroepsaansprakelijkheid. Met deze aanvullende dekking ben je beter verzekerd, waardoor het logisch is dat je hier meer voor betaalt.