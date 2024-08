Ingezonden artikel: Dit wil je weten over de voorraadverzekering

Door: Sales

Is je bedrijf sterk afhankelijk van de voorraad, dan kan het verstandig zijn om deze goed te verzekeren. Dat doe je met een voorraadverzekering. Ben je hier nog niet bekend mee? Lees dan vooral verder. In dit artikel vertellen we je namelijk wat je wilt weten.

Wat is een voorraadverzekering?

We beginnen bij de basis. Wat is de voorraadverzekering precies? De naam verklapt het eigenlijk al grotendeels. Met deze verzekering verzeker je je bedrijf tegen de financiële gevolgen van schade aan de voorraad. Raakt de voorraad dus beschadigd, dan kun je een bepaalde vergoeding krijgen van je verzekeraar.

Met die vergoeding kun je snel weer nieuwe voorraad inkopen om weer omzet te kunnen draaien. Je hoeft dus niet te wachten met het inkopen van nieuwe voorraad tot hier genoeg geld voor is verdiend.

Wat valt er onder de dekking?

Net als bij iedere andere verzekering zijn er bepaalde dingen die wel onder de dekking van de voorraadverzekering vallen en dingen die hier niet onder vallen. Wat wel verzekerd is, is schade door brand, storm, bliksem, diefstal, inbraak en vandalisme. Vaak is ook waterschade verzekerd, als het gaat om water dat via de kelder omhoog komt. Ook schade die is ontstaan door een defecte koeling is vaak meeverzekerd.

Het is goed om te weten dat schade tijdens het vervoer van de voorraad niet verzekerd is. Daarvoor is de transportverzekering bedoeld. Ook schade door een stroomstoring, indien deze korter dan 6 uur duurt, valt niet onder de dekking van de voorraadverzekering.

Let wel: de dekking kan per verzekeraar verschillen. Zaken die bij de ene verzekeraar wel gedekt zijn, kunnen bij een andere verzekeraar niet onder de dekking vallen. Doe dus goed je huiswerk voor je een verzekering afsluit!

Hoe zit het met nieuw ingekochte voorraad?

Als je nieuwe voorraad aanschaft, dan zou je misschien denken dat je deze opnieuw moet verzekeren. Of dat je je bestaande verzekering moet aanpassen. Vaak is dat echter niet het geval. Nieuwe voorraad is dan automatisch meeverzekerd.

Hoeveel kost deze verzekering?

Het is niet mogelijk om op voorhand te zeggen hoeveel je maandelijks kwijt zult zijn aan premies voor de voorraadverzekering. Net als bij bijvoorbeeld een zakelijke opstalverzekering is de premie afhankelijk van een aantal variabelen die voor ieder bedrijf anders zijn. Wil je zeker weten waar je aan toe bent, dan kun je het beste de website van een verzekeraar raadplegen. Daar kun je een offerte aanvragen om precies te weten met welke kosten je rekening moet houden.