Ingezonden artikel: Heb ik een uitvaartverzekering nodig?

Als je weleens hebt nagedacht over wat er gebeurt na je overlijden, heb je waarschijnlijk ook al nagedacht over of je een uitvaartverzekering nodig hebt. Het is geen simpele beslissing die je zomaar maakt; er zijn een aantal belangrijke factoren die je hierbij moet overwegen. In deze blog zullen we dieper ingaan op wat een uitvaartverzekering is, zodat jij een weloverwogen beslissing kunt maken over het al dan niet afsluiten van een uitvaartverzekering.

Waarom een uitvaartverzekering?

Het woord heb je vast weleens voorbij horen komen, maar wat is een uitvaartverzekering eigenlijk? Een uitvaartverzekering biedt financiële bescherming voor je nabestaanden, omdat de kosten van een uitvaart erg hoog liggen. Een crematie kan wel € 8.000 kosten en een begrafenis zelfs € 10.000. Dit geldbedrag heeft niet iedereen zomaar beschikbaar om uit te geven aan een uitvaart, tenzij je er natuurlijk zelf al voor spaart. Toch lopen de kosten van een uitvaart jaarlijks erg op, waardoor het kan dat jouw gespaarde geldbedrag over een tijd niet meer genoeg is om een uitvaart mee te plannen. Met een uitvaartverzekering weet je zeker dat (een deel van) de kosten van je uitvaart verzekerd en dus gedekt zijn. Dit biedt jou en je nabestaanden veel gemoedsrust.

Plannen van je uitvaart

Het plannen van je uitvaart hoef je gelukkig niet enkel over te laten aan je geliefden. Hier speel je zelf namelijk ook een grote rol in. Zo kun je vast nadenken over de financiële kant van je uitvaart, door een uitvaartverzekering te overwegen. Maar er zijn ook andere zaken die je kunt vastleggen in een uitvaartcodicil. Als je bijvoorbeeld een voorkeur hebt voor een crematie, is het verstandig om dit vast te leggen in je codicil en een crematieverzekering af te sluiten. Door dit vooraf te regelen, bespaar je je nabestaanden veel zorgen. Zo kunnen zij zich volledig focussen op jouw afscheid en de rouwfase waar ze doorheen zullen gaan.

Belangrijke overwegingen

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering, komen een aantal belangrijke factoren kijken. Zo is het eerst goed om na te denken of je zelf genoeg spaargeld hebt voor een uitvaart, of dat je de kosten of diensten liever verzekerd wilt hebben. Wil je dat je nabestaanden veel hulp krijgen bij het regelen van je uitvaart en dat er veel zorg uit handen wordt genomen? Dan is een uitvaartverzekering in natura zeker iets om over na te denken. Als je een geldbedrag wilt verzekeren, zodat je nabestaanden zelf jouw uitvaart kunnen organiseren, is een uitvaartverzekering in kapitaal erg geschikt. Ook is het belangrijk om je premie te berekenen, zodat je weet wat je maandelijks kwijt bent aan de verzekering. Dit is afhankelijk van onder andere je leeftijd en je gezondheid. Door hier goed over na te denken, kun je een weloverwogen beslissing nemen die past bij jou en je nabestaanden.