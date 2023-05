Ingezonden artikel: Huishoudens met nieuwbouwwoning kiezen voor professionals bij afwerking 

Door: Redactie

Na de oplevering van hun nieuwbouwwoning in of rondom Haren kiezen veel huishoudens voor de hulp van een professional bij de afwerking ervan. Gek is die keuze niet, daar het belangrijk is dit in één keer goed te doen. Na een verhuizing is het immers lastig de trap opnieuw te bekleden of bijvoorbeeld de wanden opnieuw te stucen. Het zou de kans op schade aan je bezittingen onnodig groot maken. Niet alleen de zekerheid op een strakke afwerking is een reden om voor een professional te kiezen. Denk ook aan de snelheid waarmee zo’n professional werkt; als particulier of hobbyklusser ben je veel langer bezig. In dit artikel lees je meer informatie over een casco woning en de afwerking daarvan.



In lijn met het beeld elders in Nederland wordt ook in en rond Haren veel gebouwd. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van garage De Groot, waar binnenkort begonnen wordt aan de realisatie van een aantal hoogwaardige appartementen.



Verschillende opties bij de afwerking van muren

Het afwerken van de muren van een casco woning stelt je voor de keuze tussen stucwerk en behang. Wat kost een wandafwerking als je alle muren laat behangen en hoe verhouden die kosten zich ten opzichte van het stucen van wanden? Vaak blijkt dat behang de goedkoopste optie is, uitgaande van een kwalitatief goede partij die beide diensten aanbiedt. Het voordeel van onder meer glasvezelbehang ten opzichte van stucwerk is het feit, dat scheurvorming niet snel zichtbaar is. Het maakt glasvezelbehang tot een zeer duurzame oplossing voor de afwerking van wanden. Tegelijkertijd biedt het stucen van wanden het voordeel dat oneffenheden gemaskeerd worden. Bij de keuze voor glasvezelbehang dien je uitstekende stukjes beton van de wand te (laten) verwijderen.



Volg het opstookprotocol voor de afwerking van de vloer

Scheurvorming, over het algemeen het gevolg van het werken van de woning in de eerste periode na de oplevering hiervan, komt niet alleen voor in wanden. Ook in de vloer kan scheurvorming optreden. Dat geldt in het bijzonder voor vloeren voorzien van vloerverwarming. Tegenwoordig is dat laatste de standaard bij veel nieuwbouwprojecten. De vloerverwarming zorgt in combinatie met een WTW-installatie niet alleen voor een groot wooncomfort in huis; ook draagt het bij aan een efficiënte en energiezuinige wijze van het verwarmen van de woning. Scheurvorming in de vloer wordt voorkomen door na de oplevering van het huis het opstookprotocol te volgen. Het opstookprotocol zorgt voor het langzaamaan warmer worden van de vloer. Na het opstookprotocol gevolgd te hebben kan de vloer nader worden afgewerkt.