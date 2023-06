Ingezonden artikel: Krijg een tech-baan met deze tips 

Door: Redactie

Heb je altijd al in de technologiesector gewerkt? Je kunt dan eens kijken bij de vacatures ASML om te checken of je droombaan er tussen zit. Solliciteer direct als dit het geval is! Helaas betekent dit natuurlijk niet dat je de baan daadwerkelijk krijgt. Om meer kans te maken op een baan in tech doe je er goed aan om jezelf continu te verbeteren. Gebruik ook zeker de volgende tips als je de vacatures Aegon helemaal geweldig vindt.

Vind de juiste omgeving

Lees meer over de werkomgevingen in verschillende bedrijven, afhankelijk van de grootte, werkafspraken, productfocus en opleidingsmogelijkheden. Gewapend met deze informatie zou je moeten kunnen bepalen welke omgeving het beste bij je past: de flexibiliteit en erkenning van een klein bedrijf of de structuur en het duidelijke loopbaantraject (maar relatieve anonimiteit) van een groot bedrijf. Stages lopen in verschillende omgevingen is een fantastische manier om uit de eerste hand te leren waar je past, maar ook door te ontdekken wat je leuk vindt en wat niet.

Bewijs je enthousiasme

Of je nu een computerwetenschappelijke achtergrond hebt of niet, het is essentieel om harde bewijzen te hebben van je interesse in computers. Sluit je aan bij een computerclub, leer een programmeertaal (vooral C++ en Java zijn gewild) of bouw je eigen website (probeer WordPress).

Houd de vinger aan de pols

Het is vermeldenswaard dat een enkele wijziging die op Facebook wordt geïntroduceerd, een revolutie teweeg kan brengen in de hele socialemediasector. Eén update van een financieel handelssysteem kan het verschil maken tussen een transactie van meerdere miljoenen dollars of een verlies van meerdere miljoenen dollars. Hoewel het een extreem voorbeeld is, moet je om een ​​hoogvliegende baan te krijgen in zo’n dynamische en snel veranderende branche, ervoor zorgen dat je op de hoogte blijft van alle laatste ontwikkelingen – van de implicaties van de laatste wijzigingen van Facebook tot wat er achter een rechtszaak zit tussen Apple en Samsung, van de meest recente softwarerelease van Microsoft tot het meest gevierde gamepersonage van dit moment.

Verbeter je vaardigheden

Ga mee naar een IT-bootcamp zoals Bright Network Technology Academy om niet alleen inzet en initiatief te tonen, maar ook om je technische vaardigheden te verbeteren. Er zijn natuurlijk nog meer manieren om beter te worden in je beroep. Bepaal eerst welke vaardigheden je graag wilt verbeteren en onderzoek vervolgens hoe je dat het beste kunt doen. Door continu beter te worden in belangrijke skills in de tech-sector maak je uiteindelijk meer kans op je droombaan.

Word een ster in communicatie

Een aspect dat keer op keer wordt benadrukt in de vereisten voor technologiegerichte afgestudeerden, is het belang van communicatieve vaardigheden, maar dit wordt door studenten helaas nog altijd te vaak over het hoofd gezien. Gebruik je tijd op de universiteit om ervaring op te doen met het werken in teams (bijv. sportclubs/theater/debatten), zowel om je vriendschapsgroepen als je vaardigheden te diversifiëren. Werkervaring en stages bieden ook geweldige manieren om jezelf uit je communicatieve “comfortzone” te duwen.