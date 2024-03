Ingezonden artikel: Moet jij nog een polis voor je bedrijfsauto afsluiten? 

Door: Sales

Heb je onlangs geïnvesteerd in een bedrijfswagen, maar heb je deze nog niet goed verzekerd? Dan is het tijd om even je zaakjes te gaan regelen want zonder verzekering mag je niet op de openbare weg rijden. Het goede nieuws is dat het heel eenvoudig is om een wagen van een goede polis te voorzien. Je kunt bijvoorbeeld een bestelautoverzekering Univé afsluiten door simpelweg even naar de site van deze verzekeraar te gaan en door de mogelijkheden te gaan. Je zult zien dat je dan een scala aan mogelijkheden gepresenteerd krijgt. Wat je het beste kunt kiezen, leggen we je in dit artikel graag uit. Zo kun je een passende verzekering voor je bedrijfswagen afsluiten waar je optimaal van profiteert.

Je verzekering bestaat uit een verplicht en een optioneel deel

Een autoverzekering voor je bedrijfswagen, ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als de verzekering die je voor je personenauto hebt afgesloten. Het eerste deel is het verplichte deel waarin je een basisverzekering kiest. Binnen dit deel kun je kiezen uit drie verschillende polissen. Wat is het verschil tussen deze opties? Het verschil zit hem in de leeftijd die zij als doelgroep hebben. Je verzekeraar kijkt namelijk naar de dagwaarde van je auto als je deze wilt verzekeren. De dagwaarde is de waarde die de wagen vandaag heeft. Naarmate de wagen ouder wordt, zal deze dagwaarde afnemen. Vandaar dat je dus ook een steeds minder uitgebreide verzekering kunt nemen wanneer je auto ouder wordt. Wil je goed verzekerd zijn, dan is het dus goed om de polis te kiezen die bij de leeftijd van je auto past.

Kies een van deze drie opties binnen de basisverzekering

Binnen de basisverzekering kun je kiezen uit drie polissen: de eerste is de allriskverzekering die geschikt is voor wagens tot maximaal zes jaar oud. Dit pakket is het meest uitgebreide pakket dat je kunt krijgen want het dekt namelijk alle vormen van schade. Dus ook wanneer je zelf een ongeluk veroorzaakt en daarbij schade oploopt, kun je deze schade weer laten herstellen op kosten van je verzekeraar. Heb je een auto van zes tot negen jaar oud? Dan is het beter om voor de WA+ Beperkt Casco polis te gaan. Met dit pakket kun je geen schade aan je eigen wagen herstellen als je die opgelopen hebt na een door jou veroorzaakt ongeluk, maar schade door brand, diefstal of een aanrijding met een loslopend dier, worden wel door je verzekeraar vergoed. Tot slot is er de WA-basisverzekering voor mensen met een auto van negen jaar of ouder. Met dit pakket voldoe je alleen aan je wettelijke plicht.

Zorg ervoor dat je je verzekering goed afstemt op je wagen

Ga je via de site van Univé een vrachtwagenverzekering afsluiten, dan zul je zien dat je ook nog extra dekkingen kunt toevoegen. Waarom zou je dit doen? Omdat je hiermee nog meer uit je verzekering kunt halen. Je kunt bijvoorbeeld een eigen vervoerverzekering kiezen. Heb je vaak materialen en/of gereedschappen in je wagen liggen? Dan zijn die met deze polis goed verzekerd. Rijden er vaak mensen met je mee? Kies dan voor de inzittendenverzekering. Met dit pakket kun je schade die hen berokkend is uitkeren waardoor een ongelukje geen langslepend probleem wordt. Bekijk alle dekkingen even op de site van je verzekeraar en stel dan vandaag nog de voor jou perfecte polis samen. Met een paar klikken op je muis is je verzekering een feit. Je kunt nu meteen de weg op.