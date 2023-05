Ingezonden artikel: Nieuwe stappen naar gelijkheid – De voordelen van betaald ouderschapsverlof voor ouders en werkgevers

Door: Sales

De wetgeving aangaande betaald ouderschapsverlof is in 2022 ruimhartiger geworden. Een goede ontwikkeling, want deze vernieuwing draagt bij aan gelijkheid en welzijn en brengt nog meer voordelen met zich mee.

Kleine aanpassing in de loonadministratie

In deze tijd is zo’n vernieuwde wetgeving geen hogere wiskunde. Voor de salarisadministratie is het slechts een kleine aanpassing, die vergelijkbaar is met andere verzuim- en verlofregelingen. Menig bedrijf heeft zijn salarisadministratie bovendien allang uitbesteed aan een professional in het kader van de aloude uitdrukking ‘schoenmaker blijf bij je leest’. De hele papierhandel onderbrengen bij experts – HR=specialist Salure is daar een mooi voorbeeld van – ontzorgt eveneens, zodat een werkgever zich kan richten op activiteiten die zijn onderneming vooruit helpen. Ook aan het betaald ouderschapsverlof kleven dergelijke voordelen.

Onderzoek naar ouderschapsrechten

Daar is vanzelfsprekend de nodige research aan vooraf gegaan, want Nederland zou Nederland niet zijn als er voor een wetmatige beslissing zoals deze niet eerst jarenlang gepolderd zou worden. Maar de kogel is door de spreekwoordelijke kerk. In andere landen waren ze er al sneller uit. Dit onderzoek toont aan dat extra ouderschapsverlof-rechten voor betere arbeidsmogelijkheden voor vrouwen zorgen. In tegenstelling tot vervlogen tijden worden de kansen voor moeders op de arbeidsmarkt nu vrijwel gelijk aan die van kinderloze vrouwen of mannen.

Sterkere band tussen ouders en kinderen

Voor een ander voordeel richten we een blik op het dierenrijk. Chimpansees die net bevallen zijn, verliezen hun kind niet uit het oog. Net zo lang tot het sterk genoeg is om op eigen benen te staan. Hoewel de mens genetisch vergelijkbaar is met de chimpansee, pakken we dit heel anders aan. De vraag is of dit goed is voor de band tussen ouders en kind. Daarom bestaat er hevige weerstand tegen ouders die hun kersverse spruit meteen hele weken naar de opvang brengen. Want ‘het werk gaat gewoon door’. Deze onnatuurlijke neiging komt mede door het gebrek aan een coulante wetgeving. Wie de eerste weken, maanden, langer bij zijn kind in de buurt blijft, versterkt deze familieband.

Beter concentreren op zorg en opvoeding van kinderen

Je hebt maar een bepaalde hoeveelheid energie en er zitten maar 24 uur in een dag. Dat zijn keiharde wetten, maar sommige jonge ouders denken die dans te kunnen ontspringen. Of wagen in elk geval een poging. Dat komt de zorg en opvoeding van het kind niet ten goede. Een kind grootbrengen doe je er niet even bij. Bovendien geven veel banen een werknemer druk die mee naar huis genomen wordt. Na een slopende dag vol vergaderingen en afspraken ben je niet in staat om ’s avonds optimaal te zijn voor je pasgeborene. Het werk moet zogezegd even on hold, als er een kindje is geboren. Bij veel ouders gaat dit eigenlijk al vanzelf en lopen ze met hun hoofd in de wolken over de werkvloer. De vraag is dan hoe productief je überhaupt bent. Dus je werkgever is eveneens gebaat bij dat ouderschapsverlof.

Ontwikkeling van de pasgeborene

Het ouderschapsverlof werkt door in de ontwikkeling van het kind. Er is simpelweg meer tijd en ruimte om je te focussen op de welbekende hoogtepunten: de eerste meters kruipen, de eerste stapjes, de eerste woordjes. Deze fases hebben meer begeleiding nodig dan je denkt. Maar bovenal wil je die mini-stapjes niet missen als ouder! Je baalt als een stekker wanneer je kind voor de eerste keer ‘mama’ of ‘papa’ heeft gebrabbeld en je die dag met een agenda vol werk in de weer bent geweest. Wellicht heb je die dag naar tevredenheid ingevuld, maar eenmaal thuis is er dat schuldgevoel. Ook al bestaat er begrip voor: jij doet ook maar je best. Dat schuldgevoel – ook naar je partner toe – zal nu minder voorkomen.

Broer of zus geen ondergeschoven kind

En wie weet is het niet je eerste kind. De grote broer of zus is niet zelden de eerste die ondergesneeuwd raakt. Alle aandacht gaat naar de baby terwijl voorheen ook nog de werkplicht riep. Hier kon eveneens een schuldgevoel optreden. Bekend voorbeeld: de oudste presteert iets moois op school, vertelt daar enthousiast over en jij hebt niet meer de puf of energie om ernaar te luisteren. Dat voelen kinderen. Met het ouderschapsverlof zal die situatie ook nog weleens voorkomen – we zijn immers mensen – maar veel minder. Onderschat nooit de emotionele antennes van jonge kinderen, en hun vermogen om een bepaald gebrek aan aandacht te onthouden. Afgezien van het belang van die aandacht.

Je leert beter schakelen tussen werk en gezin

Een flexibeler rooster voor beide ouders geeft je de gelegenheid om beter te plannen. Het is bekend dat een volgeboekte agenda je gemoedstoestand niet ten goede komt. Je bent niet volwassen geworden om de hele dag van hot naar her te rennen. Ook niet als er net gezinsuitbreiding is gekomen. Helemaal geen planning, daar dromen we van. En dat is precies de aanmoediging die je moet hebben. Lekker een paar uurtjes of zelfs dagen niks: alleen jij en je gezin. En soms wat visite. Of even een middagje in het zonnetje, heerlijk doelloos wandelen met de kinderwagen. Je verschaft jezelf meer lucht en speelruimte. Eenmaal weer aan het werk schakel je eveneens makkelijker tussen werk en gezin. Dat heeft alles te maken met de alinea hieronder.

Ouders krijgen meer balans en relativeringsvermogen, ook wat betreft werk

Wie net vader of moeder is geworden, gaat veel relativeren. Voor wie hier (nog) niet bekend mee is: kijk maar in huizen waar net een kleine ter aarde is gekomen. Of een peuter woont. Daar is het vaak één grote janboel, omdat opruimen en schoonmaken opeens ergens onderaan de prioriteitenlijst staan. Op zich heeft dit niets met het werk te maken. Maar je neemt je nieuwe motto mee als je weer naar kantoor gaat. Opeens zie je dat onooglijke gebouw aan de ringweg anders. Haal je je schouders op als het gaat om deadlines en targets. Droom je de hele dag over gezinsvakanties, kinder sporttoernooien en andere leuke familie dingetjes. Die zijn veel belangrijker dan een pitch of lancering. Je brengt je werk terug tot de juiste proporties. Ja, het is je bron van inkomsten, maar niet tegen elke prijs.

Je werkgever profiteert er ook van

Je werkgever profiteert ervan als je uitgerust bent. Deze heeft niets aan een werknemer die met zijn gedachten constant thuis is. Na een ouderschapsverlofperiode ga je weer aan het werk en neem je het al genoemde relativeringsvermogen mee. Juist werkgevers die zonder druk of stress ergens de tanden in zetten, komen tot betere prestaties.

Meer tussen hemel en aarde

Het is een flinterdunne filosofie, toch komen er bij menig bedrijf zogenaamde motivational speakers aan te pas om dit kwartje te laten vallen. Menigeen is vastgeroest in een bepaald stramien en leert pas na een bevalling dat er meer is tussen hemel en aarde dan powerpointpresentaties en digitaal gedoe. Niet alleen binnenshuis ervaar je groot en klein geluk, ook buiten de deur geniet je meer. Wat dat betreft vormen Haren en omgeving een mooie plek om je te realiseren wat er nu werkelijk toe doet. Ook daarom blijf je meer nieuws volgen op deze site.