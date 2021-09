Ingezonden artikel uit Haren: Transitie in Haren is begonnen met elektrische deelauto op het erf

Nieuws:

Door: Redactie

Door Aly Jellema

In Haren kun je nu op twee plaatsen een elektrische deelauto huren die bij Harenaars op het erf staat: op de Clusiusweg staat een KONA en op de Onnerweg een Nissan LEAF. Een goed idee voor wie twijfelt over een tweede auto, voor af en toe. Of voor wie geen auto wil kopen, maar er wel af en toe een nodig heeft. We spreken met Matthias Heinemann, bewoner van de Onnerweg, die zo’n deelauto-project is gestart uit idealistische en pragmatische overwegingen.



Hoi Matthias, ik zie een elektrische deelauto bij jou op de oprit. Hoe komt dat?

‘We hebben zelf geen auto, maar maakten soms gebruik van een deelauto. Soms heb je gewoon een auto nodig, alleen wil ik gezien de klimaatproblemen niet zomaar meer in een gewone auto stappen. Dan liever elektrisch. Daarmee zijn we deze zomer probleemloos naar Zuid-Frankrijk gereden.’

Maar, waarom staat de deelauto juist op jouw oprit?

‘Deze auto is van een klein elektrische-deelauto-bedrijf uit de provincie Groningen, Midwolde, om precies te zijn. Mijn vrouw kwam toevallig achter het bestaan van dit bedrijf. Het is een commerciële partij, maar wel één die open staat voor het particuliere initiatief. Een hele zorg minder, want zij regelen onderhoud, APK, verhuursysteem, etc. Het bedrijf is kleinschalig en opereert lokaal. We wilden graag zo’n elektrische deelauto in de buurt. Daarom zijn we zelf begonnen om te peilen of er in de buurt animo was voor een deelauto. En ja, uiteindelijk staat die hier.’

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

‘We hebben 200 flyers rondgebracht en een bord aan de kant van de straat geplaatst. Ook hebben we mensen gewoon gevraagd of ze geïnteresseerd waren.’

En? Zijn mensen inderdaad geïnteresseerd?

‘Zeker! Sommigen overwegen om een tweede auto aan te schaffen. Er zijn ook mensen die juist overwegen hun auto helemaal weg te doen. En mensen van wie de auto net is stuk gegaan; die vertellen dat de flyer precies op het juiste moment kwam.’

Hoeveel mensen hebben zich aangemeld?

‘Er zijn op dit moment, bij ons weten, in elk zo’n vijf tot acht gezinnen die hierover nadenken of zich al hebben aangemeld. Maar dat gaat buiten ons om, want je reserveert de auto via een app van het bedrijf zelf. Je pakt hem en zet hem na afloop terug. Als je lid bent, kun je trouwens ook de auto pakken die op de Clusiusweg staat. Of zelfs auto’s die in de stad (Groningen) staan.’

Toch bijzonder dat die auto op jullie erf staat; welk voordeel hebben jullie er zelf van?

‘Het enige voordeel dat wij zelf hebben, is dat de auto voor ónze voordeur staat, maar financieel hebben we er zelf geen enkel voordeel van. Het belangrijkste voor ons is dat we zo andere mensen kunnen helpen om iets voor het klimaat te doen.’

Waarom zijn mensen geïnteresseerd?

‘Je bespaart op kosten van aanschaf, onderhoud en belasting. Maar dat is niet het enige; de meeste auto’s staan gemiddeld 23 uur per dag stil, maar zijn wel ooit geproduceerd. Door te delen met anderen bespaar je productielast. Alleen al díe energiebesparing vind ik belangrijk.’

Hoeveel kost het in vergelijking met een eigen (elektrische) auto?

‘Lidmaatschap is €5,00 per maand. Je betaalt voor de Nissan LEAF maar €2,75 per uur en €0,07 per kilometer. Stroom voor de rit is gratis. Vergeleken met een eigen gewone auto, kom je tot ongeveer 25.000 kilometer per jaar goedkoper uit met een elektrisch deelauto.’

Wat een prachtig initiatief! Hoe kun je aan informatie komen?

‘Kijk op de website www.easy-driving.eu van het bedrijf of vraag ons om te horen hoe het werkt. Of kom op dinsdagavond 5 oktober even kijken tussen 19.30u tot 20.00. Dan kun je de auto zien en meteen alle vragen stellen. Mail of app even dat je komt: heinemann.matthias@gmail.com en 06-18922950. We wonen aan de Onnerweg 33.’