Ingezonden artikel: Waarom werken in technologie? 

Door: Sales

Waar je ook bent in je carrière, in welke velden je eerder hebt gewerkt en zelfs of je nu een universitair diploma hebt of niet; als je klaar bent voor een carrièrestap in de tech-industrie, dan is de kans groot dat de tech-industrie ook voor jou klaar is. Laten we dus eens kijken naar alle solide voordelen die je kunt genieten van het veranderen van koers naar een carrière in de technologie, ongeacht je huidige opleiding of loopbaangeschiedenis.

Uitstekend verdienpotentieel

Nu technologie een fundamenteel en onlosmakelijk onderdeel van zakendoen wordt, worden zelfs de meest junior IT-rollen op instapniveau van onschatbare waarde. Daarom zullen tech-werkgevers proberen het beste talent te behouden door genereuze salarissen, extraatjes en carrièremogelijkheden te bieden. Daarom alleen al is het een aanrader om de vacatures ASML te overwegen als je een nieuwe baan zoekt. Hoe eerder je ‘instapt op de begane grond’ in de technologie, hoe eerder je de weg kunt effenen voor gevarieerde loopbaanontwikkeling, royale verdiensten en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Niet te oud

Technologie is een enorm gevarieerd vakgebied met ruimte voor iedereen – ongeacht kwalificaties of arbeidsverleden. Of het nu gaat om coderen, ontwerpen, digitale marketing of iets heel anders, technische vaardigheden kunnen op elke leeftijd onder de knie worden. Over het algemeen kijken tech-recruiters niet naar hoeveel grijze haren je wel of niet hebt; ze zijn op zoek naar vaardigheden en potentieel. Hoewel jongere afgestudeerden met een nieuw gezicht ongetwijfeld veel op tafel brengen, kunnen we niet ontkennen dat er een zekere wijsheid is die gepaard gaat met werk- en levenservaring – en dus met leeftijd.

Geen wiskunde- of programmeerexpert

Ondanks wat sommige loopbaanadviseurs je misschien willen vertellen, hoef je geen STEM-brainbox te zijn om te genieten van een succesvolle en lonende carrière in de technologie. IT heeft een zekere logica, maar het lijkt in niets op de wiskunde die we op school hebben doorstaan. Het is een vaardigheid op zich die absoluut kan worden geleerd. We zouden stellen dat er drie enorm belangrijke vaardigheden nodig zijn voor een carrière in de technologie – geen van hen expliciet technisch: probleemoplossing, creativiteit en elastisch denken – allemaal zachtere vaardigheden die je misschien al hebt! Je bent dan wellicht de perfecte kandidaat voor een van de vacatures Aegon.

Gevarieerd en flexibel

Technologie is niet alleen coderen en kabels! Het is een gevarieerd vakgebied dat allerlei soorten rollen omvat, van DevOps-ingenieurs tot digitale marketeers, ondersteuningstechnici tot beveiligingsexperts en netwerkingenieurs tot AI-ontwikkelaars – er zijn zo veel rollen om uit te kiezen en konijnenholen om naar beneden te springen. Tech is een veld dat elke dag groeit en verandert; 10 jaar later zouden de technische stagiaires van vandaag iets totaal ondoorgrondelijks met ons kunnen doen!

Tekort aan vaardigheden

Kandidaten voor technische functies op midden- en hoog niveau zijn naar verluidt nogal schaars; iets dat alleen echt kan worden opgelost met tijd en loopbaanontwikkeling. Door nieuw, enthousiast technisch talent op de begane grond binnen te halen en ze te promoten wanneer de tijd rijp is, zullen we uiteindelijk die hiërarchische kloof dichten. Dus als de functies op instapniveau zijn vervuld, zal dat talent uiteindelijk worden opgezogen in de hiërarchie – wat bijdraagt ​​aan het potentieel van technologie voor snelle promotie en vooruitgang!