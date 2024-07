Ingezonden artikel: Zo kom je nooit te laat op een afspraak

Door: Sales

Het is een bron van frustratie voor velen: mensen die te laat op afspraken verschijnen. Jou zal dat natuurlijk nooit gebeuren, want jij hebt je planning altijd goed op orde, toch? Of dreigt het bij jou ook wel eens mis te gaan, omdat je niet zo’n ster bent in het plannen? Neem dan de onderstaande tips ter harte, het scheelt je een heleboel stress en je hoeft nooit meer een smoes te verzinnen!



Plan niet te veel op een dag



Het is verleidelijk om een dag zo vol mogelijk te proppen, maar dat is eigenlijk al meteen het recept voor te laat komen. Houd liever een half uur extra ruimte vrij voor onvoorziene omstandigheden. Als die extra tijd daadwerkelijk overblijft, kun je die altijd nog invullen door wat werk op je laptop, tablet of telefoon te doen.



Calculeer vertragingen in



Ga je met het openbaar vervoer, houd dan rekening met vertraging op het spoor en kies niet voor een te strakke planning. Sowieso heb je met het openbaar vervoer meestal meer tijd nodig om op de plaats van bestemming te komen. Reis je met de auto in de spits, dan kun je ook flinke vertragingen verwachten. Probeer de spitsdrukte te vermijden en check vooraf bij APCOA welke parkeergarages in de buurt van jouw reisdoel te vinden zijn. Dat scheelt je alvast weer nodeloos rondjes rijden op zoek naar een parkeerplaats.



Denk een paar stappen vooruit



Het is slim om altijd een paar stappen vooruit te denken. Misschien moet je nog naar een bepaalde winkel toe om iets te kopen? Die winkel heeft wellicht ook een vestiging in de buurt van jouw afspraak. Op die manier kun je twee dingen handig met elkaar combineren. Dat scheelt je uiteindelijk weer tijd, waardoor je jouw dag efficiënter kunt indelen.



Maak duidelijke afspraken



Jouw tijd is kostbaar, maar die van je gesprekspartner ook. Maak dus altijd vooraf duidelijke afspraken over de duur van de ontmoeting. Duurt een vergadering bijvoorbeeld een uur, spreek dan ook met elkaar af dat je het in een uur tijd moet redden. Een kwartier uitloop is niet zo erg, maar laat een ontmoeting van een uur niet twee uur duren. Op die manier hoeft niemand zich na afloop te haasten om een volgende afspraak nog te kunnen halen. Haastige spoed is zelden goed en met een goede planning ben je relaxter.