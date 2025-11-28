Ingezonden artikel: Zo snel gaat bedrijfsinnovatie in Noord-Nederland

Door: Sales

De regio Noord-Nederland ontwikkelt zich in rap tempo en ondernemers spelen daarin een belangrijke rol. Bedrijfsinnovatie is allang geen abstract begrip meer, maar iets dat vandaag de dag in veel organisaties concreet zichtbaar is. Noord-Nederlandse bedrijven zetten in korte tijd grote stappen en zijn daarmee een voorbeeld voor andere ondernemers.

De innovatieve kracht van een regio die vooruit wil

Waar de Randstad vaak de aandacht krijgt, is het gevoel in de noordelijke provincies nog vaak dat men over het hoofd wordt gezien. Tegelijkertijd is Noord-Nederland al jaren een broedplaats voor innovatie. Daarin spelen een paar trends een grote rol.

Focus op efficiëntie

Veel bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe richten zich op oplossingen die direct tijd of geld opleveren. Dit kan automatisering van de administratie zijn, maar bijvoorbeeld ook digitalisering van werkprocessen of kiezen voor zuiniger vervoer. Innovatie hoeft niet complex te zijn om impact te hebben.

Duurzaamheid als drijvende kracht

Met ambitieuze nationale klimaatdoelen en een sterk bewustzijn onder ondernemers groeit het aantal duurzame innovaties. Ondernemers stappen over op elektrische vervoersmiddelen en verduurzamen hun bedrijfspanden. Ook circulaire bedrijfsmaterialen krijgen steeds meer aandacht.

Regionale samenwerking loont

Ondernemers zoeken elkaar makkelijker op. Denk aan gezamenlijke inkoop en netwerken waarin kennis en data worden uitgewisseld. Dat versnelt innovatie en zorgt tegelijkertijd voor risicospreiding. Daarnaast heeft de lokale overheid en ook de wetenschap veel aandacht voor bedrijfsontwikkeling en samen sta je daarin sterker.

Digitalisering gaat sneller dan ooit

Noord-Nederlandse ondernemers investeren volop in digitalisering. Steeds meer bedrijven gebruiken boekhoudsoftware die gekoppeld kan worden met banken en slimme agenda- en planningssystemen. Ook op het gebied van HR kan veel gedigitaliseerd worden. Deze middelen helpen bedrijven om minder tijd kwijt te zijn aan randzaken en meer aan hun kernactiviteiten.

Telematica: stille versneller van innovatie

Voor bedrijven die werken met voertuigen, machines, aanhangwagens of werkmaterieel is één innovatie bijzonder populair geworden: telematica. Telematica maakt het mogelijk om bedrijfsassets op afstand te volgen, data te verzamelen en slimmer in te zetten. Denk aan real-time locatie en diefstalpreventie. Ook biedt het meer inzicht in stilstand en inzet, waardoor een efficiëntere planning te realiseren is. Voor ondernemers met mobiel materieel is een gps tracker aanhanger een praktische oplossing. Niet als gadget, maar als hulpmiddel om verlies te voorkomen en waardevol materiaal doelmatig te beheren. Radius biedt hiervoor geïntegreerde oplossingen. Voor veel bedrijven betekent dit dat ze niet met meerdere leveranciers hoeven te werken en dat is wel zo overzichtelijk.

Innovatie draait óók om mensen

Wat Noord-Nederland uniek maakt, is dat innovatie hier vaak van onderaf komt. Medewerkers worden betrokken bij het bedenken van verbeteringen. Bedrijven investeren in (bij)scholing en veilige werkomstandigheden. Dit zorgt ervoor dat processen soepeler lopen en innovaties sneller worden geaccepteerd. Bedrijfsontwikkeling kan niet met innovatie alleen, daar heb je ook de juiste mensen voor nodig!