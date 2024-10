Innovatie bij mytylschool Johan Friso

Door: Redactie

Deze week overhandigt Werkplein Drentsche Aa (WPDA) de eerste NAGGL fiets aan de Prins Johan Frisoschool, een openbare school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Haren.

Deze NAGGL fiets is de eerste van een reeks fietsen die bedoeld zijn voor kinderen met spasme en door medewerkers van WPDA-iWerk worden gemonteerd. Werkplein Drentsche Aa (WPDA) luidt daarmee de samenwerking in met het bedrijf NAGGL. Dit bedrijf maakt speciale fietsen voor kinderen en volwassenen met spasme en levert de onderdelen van de NAGGL fietsen aan WPDA. Het monteren van de fietsen is een nieuwe opdracht voor WPDA-iWerk. De NAGGL fiets die vrijdag wordt overhandigd aan de school is speciaal bedoeld voor kinderen met spasme. Wethouder Hans Kuipers van de gemeente Tynaarlo overhandigt de fiets aan een leerling van de school. Naast de wethouder, de school en de leerling is ook de Duitse meervoudig chirurg Simon Kappl aanwezig. Hij heeft de fiets ontworpen en ontwikkeld. Het bedrijf NAGGL is ook aanwezig, samen met enkele medewerkers van WPDA.

Zie voor informatie over de NAGGL fiets de website https://www.naggl.nl/