Inschrijving voor muzikanten HarFest 2024 is begonnen

Door: Redactie

Jonge muzikanten kunnen zich nu opgeven voor tweede editie HarFest. Op 7 en 8 juni 2024 staat het Clockhuysplein van Haren weer in het teken van muziek en gezelligheid.

Afgelopen juni vond de eerste editie van HarFest plaats en dat bleek een geslaagd evenement. Talentvolle, jonge muzikanten streden op het podium om de eerste prijs in de muzikale talentenjacht en uiteindelijk kwam singer-songwriter Elena (zie foto) als winnaar uit de bus. Maar in 2024 vervalt het wedstrijdelement en krijgen de artiesten de gelegenheid om niet één nummer te spelen, maar om 15 minuten het podium te vullen! Aanmelden voor HarFest ’24 is vanaf vandaag mogelijk. HarFest is een initiatief van de Culturele Raad Haren en Ervaar Haren.

15 minutes

Waar de deelnemers vorige editie één nummer ten gehore mochten brengen, krijgen ze nu exact 15 minuten de tijd. Dit geeft de muzikanten de kans om diverse nummers te spelen en zich op die manier beter te presenteren aan het pubiek. HarFest is een initiatief dat jongeren een podium biedt. De organisatie roept niet alleen solo acts, maar ook duo’s en bands op om zich aan te melden. Alle acts worden zowel op video als op audio vastgelegd. De deelnemers ontvangen de opnames na afloop.

Kickstart your fame

Ben jij een jonge muzikant en wil je het podium op? Tijdens HarFest ‘24 krijg je die kans Meld je aan. Singer-Songwriters, bands, hiphop, punk, jazz, klassiek, americana, alles en iedereen is welkom! Jongeren (+/- 15 tot 25 jaar) uit Haren en omstreken kunnen zich opgeven tót 26 februari 2024. Aanmelden kan via het aanmeldformulier (https://forms.gle/NJZihWvGnyzmC8cz9).

