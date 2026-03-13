Interessante vacature Dorpsondersteuner in Glimmen (13 maart 2026)

Nieuws:

Door: Redactie

Op verzoek van de zorgzame gemeenschap GlimmenZorgt plaatsen wij deze vacature nu de gemeente budget beschikbaar heeft gesteld voor een Dorpsondersteuner.

Vacature Dorpsondersteuner Glimmen

Verbindende kracht in het hart van de gemeenschap

Ben jij een betrokken professional met hart voor mensen en oog voor wat er speelt in ons dorp? Kun jij signalen oppakken, mensen verbinden en de brug slaan tussen inwoners en instanties? Dan zoeken wij jou als Dorpsondersteuner.

Jouw rol

Als dorpsondersteuner ben jij hét aanspreekpunt in ons dorp. Inwoners weten jou te vinden met vragen over welzijn, zorg, hulp in en rond het huis en alle persoonlijke vragen die verband houden met gezondheid en leefbaarheid. Je koppelt informele hulpvragen en vrijwilligers aan elkaar en je verbindt waar nodig de formele zorgvragen aan formele zorgverleners. Je weet wanneer hulp vanuit het vrijwilligersnetwerk volstaat en wanneer professionele inzet nodig is.

Je:

-Bent herkenbaar en aanwezig in het dorp

-Signaleert vragen en zet passende ondersteuning in gang

-Helpt inwoners de weg te vinden naar professionele hulp

-Zorgt voor de doorontwikkeling van de vrijwilligerspool naar een vervolgstructuur

-Onderhoudt contact met de lokale verenigingen en maatschappelijke organisaties

-Versterkt de sociale cohesie en bouwt voort op de kracht van het dorp

-Werkt samen met zorg- en welzijnsprofessionals

-Rapporteert aan het bestuur van de Vereniging GlimmenZorgt

Wie ben jij?

-Je bent een stevige, empathische professional met:

HBO werk- en denkniveau

-Kennis van het sociale domein (of je maakt je dit snel eigen)

-Goede gesprekstechnieken ook bij complexe hulpvragen

-Het vermogen om nabij te zijn én je grenzen te bewaken

-Ervaring met samenwerken in een multidisciplinair netwerk

-Affiniteit met diversiteit in cultuur, geloof en identiteit

-Digitale vaardigheden

Daarnaast ben je:

-Discreet en privacybewust

-Zelfstandig, initiatiefrijk en flexibel bij de inzet van de werkuren

-Reflectief en open voor feedback

Wat bieden wij?

-Een betekenisvolle functie in het hart van de samenleving

-Ruimte om te bouwen aan sociale cohesie

-Samenwerking met betrokken professionals en vrijwilligers

-Een boeiende en zelfstandige functie waarbinnen verbinden en pionieren centraal staan

Het dienstverband wordt belegd bij de Stichting Gemeenschappelijk Stedelijk beheer (SGSB). Salaris en arbeidsvoorwaarden op niveau CAO VVT Functieschaal 55

De opdrachtgeversrol wordt ingevuld door het bestuur van GlimmenZorgt

Een arbeidsovereenkomsten van 0,5 fte (18 uur), flexibel te verdelen over de week

Het dienstverband is, bij start op 1 juni 2026, voor de duur van zeven maanden met de intentie om deze te verlengen bij voortzetting van de financiering

Iets voor jou?

Wil jij bijdragen aan een sterk en veerkrachtig dorp waar mensen naar elkaar omkijken? Dan maken we graag kennis met je. Stuur je brief en CV zo snel mogelijk maar uiterlijk voor 7 april 2026, naar info@glimmenzorgt.nl.

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met Inge Bakker op 06-31763767.