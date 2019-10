Door: Redactie

De intocht van Sinterklaas en zijn Pieten vindt in Haren plaats op zaterdag 23 november om 13.30 uur in het centrum van Haren. Om 15.00 uur wordt de intocht afgesloten met een korte podiumact op het Raadhuisplein.

Een week later, op zaterdag 30 november kunnen kinderen Sinterklaas bezoeken in zijn tijdelijke werkpaleis in de Dorpskerk van Haren.