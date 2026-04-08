Inzameling in Mellenshorst stopt: er wordt teveel kleding aangeboden

Per 1 juli kan er geen kleding meer worden ingebracht in buurtcentrum Mellenshorst in Haren. Al 15 jaar bestaat deze inzameling ten behoeve van Kledingbank Maxima in Groningen en Sappemeer. Henk Slagter uit Glimmen (foto 2024) van de organisatie zegt het heel duidelijk: er wordt te veel kleding ingezameld.

Slagter: “Wekelijks wordt meer dan 4000 kg kleding in de winkels gebracht door particulieren. Daarnaast komen er restpartijen van kledingzaken die uit de collectie gaan.

Na lang wikken en wegen is besloten om per 1 juli aanstaande te stoppen met de inzameling in Haren. Er komt teveel kleding binnen.

Wilt u mooie en hedendaagse kleding blijven schenken, dan kan dat bij de twee dichtstbijzijnde winkels: Maxima Stad, Oosterhamriklaan 91 te Groningen of Maxima Midden-Groningen, De Vosholen 117 te Sappemeer.”

Kledingbank Maxima heeft al 15 jaar veel losgemaakt in Haren en het is enerzijds een goed teken dat Harenaars gul hebben gedoneerd. Anderzijds is het ook wel een bewijs van de ‘hoorn des overvloeds’ waardoor zoveel intacte kleding niet meer wordt gebruikt. Henk Slagter bedankt de gulle gevers. Tot 1 juli kan er als vanouds worden ingebracht op zaterdagen van 10.00-12.00 uur.