Is dit voor verbetering vatbaar?

Door: Redactie

Wie vanaf de Waterhuizerweg te voet langs de Anjerlaan naar het winkelplein wil lopen, merkt op het laatste gedeelte van dit traject niet meer is voorzien van een voetpad.

Een lezer wijst op deze situatie en pleit voor een oplossing. Hij schrijft: “Bij het Anjerplein in Oosterhaar zie ik regelmatig gevaarlijke situaties die eenvoudig voorkomen zouden kunnen worden. Als een voetganger het Anjerplein via de Anjerlaan vanaf de zuidkant benadert houdt de stoep aan de westkant op bij de Korenbloemweg. De enige legale manier is omslachtig via de parkeerplaats, maar in praktijk maken veel voetgangers gebruik van een olifantenpaadje dat vaak over de straat gaat. Juist als het met donker weer regent en het gras niet goed begaanbaar is levert dat gevaarlijke situaties op. Dat is erg zonde want het voetpad aan de westkant zou makkelijk doorgetrokken kunnen worden naar waar de stoep nu aan de rand van het Anjerplein eindigt. Er is dus ruim voldoende ruimte om vanaf de Korenbloemweg aan de westkant van de Anjerlaan een extra stoep te maken.”

Wat vindt u? U kunt uw visie geven door een reactie onder dit bericht te plaatsen.