Nieuws:

Door: Redactie

Jack Bakker, de markante eigenaar van De Gazonmaaier aan de Rijksstraatweg in Haren, is gisteren op 58-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een ziekte.

Zijn overlijden wordt gemeld op de website van het bedrijf, omdat de zaak tijdelijk is gesloten. Per mail is De Gazonmaaier wel bereikbaar: info@gazonmaaier.nl